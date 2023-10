Izetbegović o Mehmedoviću: Dobio je neku minornu podršku, bolje da ovo nije radio

On je kazao da će fokus SDA biti na jačanju države, njenih institucija i vladavinu prava. Poručio je da je fokus bio na odlasku ratne generacije i prebacivanja odgovornosti na mlađe.

Osvrnuo se i na Šemsudina Mehmedovića, koji je eliminiran iz borbe za predsjednika stranke.

- On je dobio neku minornu podršku, a SDA nastavlja ozbiljnim putem. Kongresi SDA su ozbiljni, imate ozbiljne konkurencije za potpredsjednike. Ljudi žele ući u Predsjedništvo SDA, žele ući u Glavni odbor SDA i postoji veliko zanimanje da budu dio strukture SDA i to otvori neke sudare među ljudima i treba stavljati obloge jedno vrijeme. Mislim da je bilo bolje da nije Šemsudin Mehmedović radio ovo što je radio. On je počeo sa izjava da je cilj SDA podjela zemlje, a da smo mi mi krivi za ponašanje Dodika. Nikada nije takvo nešto rekao dok nije došao u priliku da postane predsjednik – kazao je.