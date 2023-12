Amila Gadžun: Optuženi sve rade da se izvuku, ja im mogu poručiti da se to neće dogoditi

Prekinuto je ročište u slučaju Gadžun, jer je Alen Nakić, jedan od advokata optuženih, tražio izuzeće za Adija Isaković, člana Sudskog vijeća zbog kumstva ali nije objašnjeno kojeg.

Majka djevojčice Džene, Amila Gadžun, obratila se novinarima nakon prekinutog pretresa.

- I budala vidi da optuženi sve rade da se izvuku. Ja im mogu poručiti da se to neće dogoditi, do zadnjeg dana svog života ću dolaziti da se borim za pravdu svoga djeteta. Svakako mi život ništa ne vrijedi bez Džene više. Na bilo koji način će se ova pravda završiti. Njima očito nije bitno kako se mi osjećamo. Ako nisu krivi što nisu došli već prvi put. Što se ne bore za to da dokažu da nisu krivi. Neće se izvući, to im poručujem - kazala je Amila.

Za smrt dvoipogodišnje Džene Gadžun optuženi su ljekari Suad Rožajac, Jasmina Halimić i Nina Jovanović.