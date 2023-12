Dodik: Ako je tačno ono za šta je predsjednik Suda osumnjičen, onda je sporno sve što je radio

U Sudu Bosne i Hercegovine ponovo je odgođeno ročište predsjedniku RS Miloradu Dodiku koji se obratio novinarima.

- Sudija je pravilno postupio, jer poštuje proceduru, kao i mi, za razliku od Tužilaštva koje ne poštuje - rekao je on.

Šmit nametnuo odluku

On je ponovio da su Sud i Tužilaštvo BiH neustavni, kao i odluka koju je nametnuo Kristijan Šmit (Christian Schmidt) i zbog koje se sudi njemu i Lukiću.



- Sudija mi djeluje profesionalno, a moj odnos prema ovom sudu nije vezan za njega lično, već za instituciju - rekao je Dodik.

On je upitao i "kakvi su to pravnici koji ne mogu da pročitaju Krivični zakon BiH, gdje piše da isključivo Parlamentarna skupština BiH donosi zakone, a nije predviđeno ni da predlagač može biti visoki predstavnik - špekulant i lažljivac kakav je Šmit. On je jednog dana samo ušetao u BiH i rekao da je visoki predstavnik. Ne postoji visoki predstavnik međunarodne zajednice.



Mi da vjerujemo takvim kao što je Marfi, prepotentnim lažljivcima. Dajte nam Ustav, po Ustavu ćemo se ponašati. Nemamo ništa protiv BiH. Nemojte se sikirati, nećemo živjeti u ovakvoj BiH.

Ovaj lažljivac jučer prijeti da će nešto nametnuti. Zamislite to, da neko nameće izmjene Izbornog zakona. I kaže ako se Dodik buni, on krade izbore - rekao je Dodik.

Neprihvatljivo nametanje izbornih pravila

Dotaknuo se i Centralne izborne komisije.

- Centralna komisija, kojom upravljaju PDP, SDA i SDS, prebrojala je listiće - naveo je on, govoreći o glasinama o izbornim krađama, te dodao:

- Neprihvatljivo je da živite u zemlji u kojom vam neko nameće izborna pravila. Mi to nećemo dozvoliti. Istog dana kada to uradi, a sada ga pozivam da to uradi, mi ćemo donijeti svoj zakon u RS.