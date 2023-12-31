Video / U selu Ljubetovo nakon zemljotresa niko neće spavati: Pogledajte ispovijesti uznemirenih ljudi

Zemljotres jačine 4.7 stepeni po Rihteru koji je pogodio Bosnu i Hercegovinu, napravio je štetu širom države. Jedno od najgore pogođenih mjesta je selo Ljubetovo, u blizini Zenice.

"Avazov" reporter je otišao na lice mjesta kako bi snimio štetu, koju je taj zemljotres uzrokovao.

On je uspio porazgovarati s nekoliko mještana ovog sela, koji su podijelili svoje ispovijesti o tome gdje su bili kada je ovaj razorni zemljotres pogodio BiH.

Jedan od njih bio je i Zahid Horić, koji je, kako kaže, tek stigao s posla, kada ga je šokirao zemljotres.

- Bio sam u kući. Došao s posla. Radio sam, pošto sam građevinac po struci. Normalno sam večerao i sjedio s porodicom. Samo odjednom je puklo. Ja u životu nisam onakav pucanj čuo. Struje odmah nestalo. Unuče mi je bilo unutra, ne znam kako sam ga uspio i iznijet. Izletili smo napolje - kazao je Zahid Horić.