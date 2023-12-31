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"AVAZ" NA LICU MJESTA

Video / U selu Ljubetovo nakon zemljotresa niko neće spavati: Pogledajte ispovijesti uznemirenih ljudi

Mrak, znaš kuću napamet, ne znaš izaći napolje. Strah i trepet, kazao je jedan od mještana našem reporteru

Uznemireni mještani sela Ljubetovo. Avaz

Piše: Evelin Trako

31.12.2023

Zemljotres jačine 4.7 stepeni po Rihteru koji je pogodio Bosnu i Hercegovinu, napravio je štetu širom države. Jedno od najgore pogođenih mjesta je selo Ljubetovo, u blizini Zenice. 

"Avazov" reporter je otišao na lice mjesta kako bi snimio štetu, koju je taj zemljotres uzrokovao.

On je uspio porazgovarati s nekoliko mještana ovog sela, koji su podijelili svoje ispovijesti o tome gdje su bili kada je ovaj razorni zemljotres pogodio BiH. 

Jedan od njih bio je i Zahid Horić, koji je, kako kaže, tek stigao s posla, kada ga je šokirao zemljotres.

- Bio sam u kući. Došao s posla. Radio sam, pošto sam građevinac po struci. Normalno sam večerao i sjedio s porodicom. Samo odjednom je puklo. Ja u životu nisam onakav pucanj čuo. Struje odmah nestalo. Unuče mi je bilo unutra, ne znam kako sam ga uspio i iznijet. Izletili smo napolje - kazao je Zahid Horić. 

Nekoliko mještana je pokazivalo svoje kuće našem reporteru, koji je uspio snimiti štetu koju je izazvalo. 

- Ono je katastrofa, šta se desilo. Evo pogledajte ovaj krov na kući. Pogledajte šta s njim desilo - kazao je jedan od žitelja sela Ljubetovo "Avazovom" reporteru, pokazujući mu uništen krov.

Također, jedan je u svoj nesreći imao sreće. Dijelovi plafona su počeli padati, a na svu sreću izbjegao je povrede, koje je mogao zadobiti da su pali na njega. 

- Sjedio sam tu na sečiji, nema pet metara odakle je to palo. Mrak, znaš kuću napamet, ne znaš izaći napolje. Strah i trepet. Pada malter i staklo. Voda teče, počupane instalacije. Pogledajte unutra snimiti bojler koji je pao - kazao je drugi našem reporteru.

# ZEMLJOTRES
# BIH
# LJUBETOVO
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