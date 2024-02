Video / Sin i brat ubijene Amre Kahrimanović za "Avaz" o sistemu koji je zakazao: Nema stajanja, samo ostavke, podnosimo krivične prijave!

Neko je omogućio tom čovjeku (Elvisu Ćustendilu, op. a.) da ubije moju sestru bez ikakvog razloga. Ona nije imala šansu, ali mi sada imamo šansu da se MUP očisti hirurški precizno. Nikakva nas politika ne zanima. Nas zanimaju samo pravda i dostojanstvo i nikada nećemo odustati. Odustajanja nema. Idemo do kraja. Krivci moraju odgovarati za smrt moje sestre i Damirove majke.

Psihičke posljedice Ovo kaže Nedžad Kahrimanović, brat ubijene Amre. Sa svime što je rekao saglasan je i njegov sestrić, Amrin sin Damir Hodžić. Oni su za „Avaz“ govorili o, kako kažu, sramotnim izjavama Hajrudina Mehanovića (SDA), ministra unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. - U policiji rade ljudi koji imaju neke psihičke posljedice, možda iz rata, koji su tempirane bombe. Mi, naravno, ne možemo generalizirati, ali to nije uredu, oni nisu trebali prekinuti te ljekarske preglede. Sramotno je da je on izjavio da ne planira podnijeti ostavku. Nakon ove njegove izjave mislim da on opet treba pogledati intervju i shvatiti šta je ustvari rekao o državi BiH. U kakvom je ona stanju, da oni u glavnoj zgradi nemaju metalne kutije s ključevima u kojima će ostavljati svoje oružje, zamislite vi to - kaže za „Avaz“ Damir Hodžić.

On se pita, ako ministar kaže da nije odgovoran, ko onda jeste. - Jesam li ja odgovoran za to? Zna se tačno ko je trebao osigurati te kutije, prostor za ostavljanje oružja. Sljedeća stvar koju je rekao u intervjuu, kako su oni profesionalno sve odradili i otišli do zgrade policajca ubice da ga uhapse iako su znali da je pucao i da bi opet mogao pucati, ipak su otišli da ga uhapse!? Je li ja trebam da ga hapsim, a mome daidži, Amrinom bratu, svezali su lisicama ruke na leđima i odveli ga u stanicu, a ubicu policajca su svezali s rukama naprijed i odveli ga do auta, to je profesionalno, nema šta - ogorčeno, sa suzama u očima, govori Damir. Nedžad Kahrimanović ne može da vjeruje da šest dana od ubistva javnost truju ovakvim izjavama. - Šokantan je podatak da je ministar završio medresu, a radi taj posao. Zar bi trebalo na tako bestidnog čovjeka trošiti ikakve riječi? Advokat mi je poslao poruku da je ministar takve nebuloze pričao koje će biti evidentni dokazi u sudu da bi on lično volio da još više priča. Ne mogu da vjerujem da neko ko je završio medresu može biti takav nečovjek. Ministar kaže da razumije porodicu i da je to politički protest. Oni saniraju štetu, oni su neobrazovani, zamislite da muftija bude ministar, ne vrijeđam profesiju, ali da takav čovjek bude ministar policije najvećeg kantona u državi - ističe Nedžad.

Damir i Nedžad u razgovoru s urednicima „Avaza" . A. Bešić