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Alfa INFO / Pripadnici SIPA-e proveli operativnu akciju protiv međunarodnih krijumčara narkoticima

Štrajk i potesti prosvjetnih radnika u HNK

Alfa INFO. Alfa TV

Alfa TV

26.11.2024

- Pripadnici SIPA-e danas su proveli veliku operativnu akciju na više lokacija protiv međunarodnih krijumčara narkoticima. Meta je Zdravko Šagolj zvani Piske, bivši general Hrvatskog vijeća odbrane. Akcija je međunarodnog karaktera i istovremeno se odvija u još zemalja, a u našoj zemlji se provodi prema nalogu Tužilaštva BiH.

- Više stotina prosvjetnih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu danas je nastavilo generalni štrajk i ponovo izašlo na ulice Mostara. Prosvjetari već mjesecima iskazuju svoje nezadovoljstvo, a za to su, kažu, brojni razlozi.

- Članovi Predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić sinoć su organizovali svečani prijem u sarajevskoj Vijećnici povodom Dana državnosti BiH. Ovi prijemi dva člana Predsjedništva postali su tradicija za državne praznike, kao što je postala tradicija i bojkot državnih praznika od člana Predsjedništva iz reda srpskog naroda.

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