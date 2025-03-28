Selma Krifica: Suprug mi je samo stisnuo ruku i ja sam znala šta je ispred

Selma Krifica godinama nasmijava svoju publiku i pratioce na društvenim mrežama, a ovog puta gostujući na Alfa televiziji u ramazanskom programu, sa suzama u očima, presretna i prepuna emocija, priča o ostvarenju najveće životne želje, a to je odlazak u Meku i Medinu.

Iako je mnoge iznenadio Selmin odlazak na Umru, ona ističe da je odrasla u porodici koja je uvijek praktikovala vjeru, te da je i sama postila od svoje pete godine.

Odlazak u Saudijsku Arabiju i to da vidi Kabu bila joj je životna želja, a nakon što se ta želja ostvarila Selma kaže da ne postoje riječi kojima bi opisala sreću i emocije koje osjeća.

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