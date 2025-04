8.MAMF KONFERENCIJA: Biti mama znači prolaziti kroz sve

Osma po redu MAMF konferencija, koja okuplja žene različitih životnih i profesionalnih puteva, održat će se 11. i 12. aprila 2025. godine u Sarajevu. Kroz godine, MAMF je postao prostor razmjene iskustava, učenja i podrške, okupljajući stotine učesnica koje traže odgovore na važna pitanja – kako balansirati karijeru i privatni život, kako se nositi s izazovima majčinstva i šta znači biti žena danas.

Gošća”Naših priča” je Meliha Mulahalilović Žiško, osnivač MAMF-a

- Biti mama znači prolaziti kroz sve – od neprospavanih noći do prvih koraka, od školskih zadataka do maturalnih večeri. Smijeh i suze, radost i brige – sve je to dio ovog putovanja. Na ovogodišnjem MAMF-u okupljamo čelične mame koje su prošle kroz sve faze roditeljstva i znaju koliko je izazovno, ali i prelijepo, odgajati djecu dok istovremeno rastemo i mi sami.

