Mladi u BiH su često na meti kritika da su pasivni, bez inicijative i želje za promjenama. No da li je to zaista tako? U današnjem izdanju "Naših priča" govorimo upravo o ovoj temi sa projektnom koordinatoricom Centra za razvoj omladinskog aktivizma, Almom Fejzić. Koji su to najčešći problemi omladine i zbog čega odlaze iz zemlje saznajte danas u 17:15h na programu Alfa TV.