Koža na udaru ljeta: Kako se zaštititi od sunca, znoja i ekcema?

U novom izdanju emisije TV Ordinacija, koju uređuje i vodi Irmela Šabanović, govorili smo o tome kako pravilno pripremiti kožu za ljeto, koje mjere zaštite su ključne za očuvanje zdravlja kože, ali i kako prepoznati i tretirati kožne probleme poput ekcema i psorijaze.

Hašim Merdić, vlasnik Semikem apoteke, dao je konkretne savjete o njezi kože tokom sunčanih dana, upozorio na najčešće greške koje pravimo ljeti i objasnio razliku između raznih kožnih stanja.

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