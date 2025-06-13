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Meteorolog Bakir Krajinović: Očekuje nas pakleno ljeto, tropske noći i šumski požari su pred nama

"Naše priče" na Alfa TV

Krajinović u studiju Alfa TV. Alfa TV

Alfa TV

13.6.2025

U današnjem izdanju emisije "Naše priče" govorili smo o vremenskim prilikama, odnosno neprilikama u našoj zemlji. Kakvo ljeto je pred nama? Da li ćemo ove godine obarati rekorde kada su u pitanju temperature zraka?

Koliko toplotnih valova nas čeka? Očekuje li se suša ili će biti iznenadnih padavina? Gdje je BiH kada su u pitanju klimatske promjene? Sve su ovo pitanja na koja je odgovore dao meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, Bakir Krajinović.

Emisiju gledajte na YouTube kanalu ALFA TV HD.


# ALFA TV
# NAŠE PRIČE
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