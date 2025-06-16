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RAZLIČITI ODGOVORI

Anketa / Najavljuje se pljenidba imovine zbog neplaćenih računa: "Ako mogu ja plaćati, mogu i drugi"

Odgovori su bili različiti, od ogorčenja, preko straha, do potpune nevjerice

Sarajlije o najavama ministra. Avaz

S. Buljugija - M. Alimajstorović

16.6.2025

Nakon što je ministar komunalne privrede Kantona Sarajevo Mladen Pandurević najavio mogućnost oduzimanja imovine građanima koji ne izmiruju komunalne obaveze, uslijedile su burne reakcije javnosti.

Ekipa "Dnevnog Avaza" pitala je građane Sarajeva šta misle o ovim najavama i koliko im je realno da se ovakve mjere zaista i sprovedu. 

Odgovori su bili različiti, od ogorčenja, preko straha, do potpune nevjerice.

Pogledajte njihove odgovore u našoj video anketi.

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# ANKETA
# SARAJEVO
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