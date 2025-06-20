Aldin Tucić: “Lakše je biti nag na sceni, nego ogoliti se riječima”

U novoj epizodi emisije “U tuđim cipelama”ugostili smo Aldina Tucića. Razgovarali smo o njegovoj prvoj knjizi “Vrisak sjećanja”, zbirci sastavljenoj od 31 priče inspirisane stvarnim životnim iskustvima. Ističe da je lakše ogoliti se kao glumac jer tada igraš tuđu priču. Pisanje zahtijeva da se suočiš sa sobom bez maske, da budeš ranjiv i otvoren pred nepoznatim čitaocem. Upravo ta ranjivost daje snagu njegovim pričama, koje odišu životom, emocijama i sjećanjima.

Dotakli smo se i njegovog novog glumačkog angažmana u filmu Harisa Dubice. Aldin je s nama podijelio kako izgleda proces pripreme, te na koji način se psihički i fizički oblikuje za ulogu koja traži potpunu predanost i izlazak iz zone komfora.

Ovo nije samo razgovor o knjizi i filmu. Ovo je priča o čovjeku koji iskreno živi svoj poziv na sceni, papiru i u životu.

Ne propustite emisiju “U tuđim cipelama” u 22:00 sata na Alfa TV.