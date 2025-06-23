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Anketa / Pitali smo Saralije da li strahuju od trećeg svjetskog rata, "Allaha mi..."?

Ekipa našeg portala pitala je građane da li strahuju od globalnog sukoba

Avazova anketa. Avaz

Piše: Sajra Buljugija

23.6.2025

Tema današnje ankete bilo je pitanje koje sve češće kruži i društvenim mrežama i svakodnevnim razgovorima, da li se ljudi boje izbijanja trećeg svjetskog rata?

Ekipa našeg portala obišla je ulice Sarajeva i razgovarala s građanima o ovoj temi.

Većina građana su zabrinuti, ali vjeruju u racionalnost političkih lidera prvenstveno zbog atomskog oružja, koje znači i globalno uništenje.

Neki vjeruju da će doći do dalje eskalacije na Bliskom istoku, no da se to neće preliti na Evropu.

Pogledajte njihove odgovore u našoj video anketi.

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# TREĆI SVJETSKI RAT
# ANKETA
# SARAJEVO
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