Anketa / Pitali smo Saralije da li strahuju od trećeg svjetskog rata, "Allaha mi..."?

Tema današnje ankete bilo je pitanje koje sve češće kruži i društvenim mrežama i svakodnevnim razgovorima, da li se ljudi boje izbijanja trećeg svjetskog rata?
GLAS JAVNOSTI
Ekipa našeg portala pitala je građane da li strahuju od globalnog sukoba
Avazova anketa. Avaz
Tema današnje ankete bilo je pitanje koje sve češće kruži i društvenim mrežama i svakodnevnim razgovorima, da li se ljudi boje izbijanja trećeg svjetskog rata?
Ekipa našeg portala obišla je ulice Sarajeva i razgovarala s građanima o ovoj temi.
Većina građana su zabrinuti, ali vjeruju u racionalnost političkih lidera prvenstveno zbog atomskog oružja, koje znači i globalno uništenje.
Neki vjeruju da će doći do dalje eskalacije na Bliskom istoku, no da se to neće preliti na Evropu.
Pogledajte njihove odgovore u našoj video anketi.