Anketa / Pitali smo Saralije da li strahuju od trećeg svjetskog rata, "Allaha mi..."?

Tema današnje ankete bilo je pitanje koje sve češće kruži i društvenim mrežama i svakodnevnim razgovorima, da li se ljudi boje izbijanja trećeg svjetskog rata?

Ekipa našeg portala obišla je ulice Sarajeva i razgovarala s građanima o ovoj temi.

Većina građana su zabrinuti, ali vjeruju u racionalnost političkih lidera prvenstveno zbog atomskog oružja, koje znači i globalno uništenje.

Neki vjeruju da će doći do dalje eskalacije na Bliskom istoku, no da se to neće preliti na Evropu.

Pogledajte njihove odgovore u našoj video anketi.

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