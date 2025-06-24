Paraolimpijka Ilma Kazazić o svom sportskom putu, usponima i padovima

U današnjem izdanju „Naših priča“ razgovaramo sa Ilmom Kazazić, uspješnom paraolimpijkom u disciplini alpsko skijanje. Njen sportski, kao ni životni put nije bio jednostavan. Sa tri godine ljekari su joj konstatovali lakši oblik cerebralne paralize, ali ljubav prema skijanju i sportu bila je jača. O svom putu, preprekama i izazovima, kao i nizu uspjeha na svjetskim takmičenjima u alpskom skijanju, za sve naše gledaoce, govorit će Ilma Kazazić. Emisiju „Naše priče“ možete pratiti danas u terminu od 17:15 na programu TV ALFA.