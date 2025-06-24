  • avaz-logo
Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SE

ALFA TV

Paraolimpijka Ilma Kazazić o svom sportskom putu, usponima i padovima

"Naše priče" na Alfa TV u 17:15h

Kazazić u studiju Alfa TV. Alfa TV

Alfa TV

24.6.2025

U današnjem izdanju „Naših priča“ razgovaramo sa Ilmom Kazazić, uspješnom paraolimpijkom u disciplini alpsko skijanje. Njen sportski, kao ni životni put nije bio jednostavan. Sa tri godine ljekari su joj konstatovali lakši oblik cerebralne paralize, ali ljubav prema skijanju i sportu bila je jača. O svom putu, preprekama i izazovima, kao i nizu uspjeha na svjetskim takmičenjima u alpskom skijanju, za sve naše gledaoce, govorit će Ilma Kazazić. Emisiju „Naše priče“ možete pratiti danas u terminu od 17:15 na programu TV ALFA.

# ALFA TV
# NAŠE PRIČE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.