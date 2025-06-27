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ALFA TV

Elmir Hodžić: “Obožavateljka me poljubila na bini”

Elmir Hodžić gost u emisiji "U tuđim cipelma" samo na Alfa TV

Hodžić u studiju Alfa TV. Alfa TV

Alfa TV

27.6.2025

Ovog petka u goste nam dolazi Elmir Hodžić, frontmen benda Collapse. Razgovarali smo o novim pjesmama, saradnji sa Halidom Bešlićem, nastanku benda, ali i o ličnim temama iz njegovog emotivnog života.

Govorio je o najtežim i najljepšim trenucima u svojoj karijeri, a otkrio nam je i zanimljivu anegdotu kada ga je na jednom od prvih nastupa obožavateljka poljubila na bini. Osvrnuo se i na saradnju sa Halidom Bešlićem i rekao da mu je bila velika čast dijeliti binu sa jednim od najboljih izvođača sa naše muzičke scene.

Bend trenutno radi na novim pjesmama, a dok čekamo kraj prvog albuma, oni već uveliko pripremaju drugi, koji je planiran za narednu godinu i na kojem će biti i dueti.

Pripremili smo i nekoliko zanimljivih igrica, a Elmir je prihvatio jedan izazov koji će vas sigurno iznenaditi.

Ne propustite novu epizodu u petak u 22:00 sati na ALFA TV.

# ALFA TV
# U TUĐIM CIPELAMA
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