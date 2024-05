Vječita dilema: Kako znati koju veličina dude-varalice odabrati za dijete

Moje dijete ima sedam i po mjeseci (još mu nisu izrasli zubići), od rođenja koristi dude-varalice koje su prilagođene dobi. Trenutno koristi dudu za bebe od tri do šest mjeseci, pa me zanima da li je treba mijenjati i koliko je to značajno za razvoj čeljusti?

- Korištenje određenog proizvoda vezano je za upustvo koje je priloženo uz proizvod.

Ako proizvođač preporučuje da se duda koristi kod djece od tri do šest mjeseci, onda se ona i treba koristiti samo za tu dob.

Ako je dijete starije od šest mjeseci, trebate uzeti dudu 6+.