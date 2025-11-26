Ovo ne smijete davati djeci prije prve godine života

Od malih nogu, prehrana oblikuje ne samo tijelo, nego i mozak. Pažnja u izboru namirnica, uravnoteženi obroci i zdrave navike u djetinjstvu mogu dugoročno utjecati na zdravlje i razvoj mozga. Upravo to uočio je Bajbing Čen (Baibing Chen), neurolog koji svakodnevno proučava ljudski mozak i dijagnosticira sve, od hroničnih glavobolja do složenih neuroloških bolesti.

Za njega, briga o mozgu počinje kod kuće, za kuhinjskim stolom, dok sa suprugom njeguje prehranu svoje djece i gradi temelje njihovog zdravog razvoja.

- Period od rođenja do ranog djetinjstva ključno je za neuroplastičnost i rast, a prehrana izravno utječe na dugoročno zdravlje mozga. Iako moja djeca jedu raznoliko poput svojih vršnjaka, čvrsto se držim tri ključna pravila, posebno u prvoj godini života - otkrio je u tekstu za CNBC.

Bez meda

Iako se događa rijetko, med za dojenče može biti iznimno opasan. Razlog je taj što med, čak i u malim količinama ili kuhan, sadrži spore bakterije Clostridium botulinum. Probavni sustav dojenčadi još nije dovoljno zreo da bi se borio protiv tih spora, što im omogućava da se razviju u aktivne bakterije koje proizvode botulinski neurotoksin. To može izazvati dojenački botulizam, rijedak, ali iznimno ozbiljan oblik trovanja hranom.

Simptomi kod beba uključuju slab plač, loš refleks sisanja i smanjen mišićni tonus. U najtežim slučajevima može doći do paralize dišnih mišića, zatajenja disanja, pa čak i smrti.

Centri za kontrolu i prevenciju bolesti te Američka akademija za pedijatriju ističu da se dojenčadi "ne bi trebalo davati nikakvu hranu koja sadrži sirovi ili kuhani med."

Uobičajeni alergeni

- Godinama se roditeljima savjetovalo da odgađaju upoznavanje djece s uobičajenim alergenima poput kikirikija i jaja. Danas znamo da je taj savjet bio pogrešan. Odgađanje zapravo može povećati rizik od razvoja teške alergije na hranu - ističe dr. Čen.

Smjernice su se promijenile nakon važne studije koja je pokazala da rano uvođenje kikirikija značajno smanjuje rizik od alergije kod visokorizične dojenčadi za čak 86%. Dodatna istraživanja potvrdila su da rano uvođenje i drugih alergena, poput kuhanog jaja, štiti od razvoja alergija.

Promjene u ponašanju, poput razdražljivosti ili hiperaktivnosti, ponekad se povezuju s alergijama na hranu. Iako ti učinci mogu biti posljedica nelagode zbog imunološkog odgovora, a ne izravnog neurološkog oštećenja, mogu utjecati na neurološki i bihevioralni ishod.

Bez zaslađenih pića

- Kod svoje djece mlađe od godinu dana izbjegavam sve oblike tekućih kalorija i nehranjivih zaslađivača. To znači - bez sokova, pića zaslađenih šećerom i pića s umjetnim sladilima. Prekomjeran unos šećera može uzrokovati metabolički stres i aktivirati sistem nagrađivanja u mozgu slično kao tvari koje izazivaju ovisnost. Povezuje se i s oštećenjem učenja i pamćenja - pojasnio je neurolog.

Čak i male količine slatkih napitaka u dojenačkoj dobi povezane su s povećanim rizikom od pretilosti kasnije u djetinjstvu. Rano izlaganje slatkim okusima može stvoriti doživotnu sklonost takvoj hrani, što potencijalno utječe na emocionalnu regulaciju i ponašanje.

Voćni sokovi mogu se činiti zdravima, ali su loša zamjena za pravo voće. Bez obzira na to jesu li prirodni ili organski, ne sadrže korisna vlakna koja usporavaju apsorpciju šećera. Djeci daju previše kalorija, ne zasićuju ih i mogu istisnuti nutritivno bogatije namirnice.