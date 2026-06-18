Male promjene danas, zdravije navike sutra: Kako djecu usmjeriti ka zdravijem izboru hrane

Prehrambene navike počinju se razvijati od najranije dobi, a upravo djetinjstvo predstavlja period u kojem se oblikuje odnos prema hrani koji često ostaje prisutan i kasnije u životu. Zbog toga stručnjaci sve više ističu važnost stvaranja zdravih navika od malih nogu.

Djeca ne dolaze na svijet s unaprijed formiranim ukusima. Njihove preferencije prema određenim namirnicama razvijaju se kroz svakodnevna iskustva, ponavljanje i okruženje u kojem odrastaju. To znači da se zdravi izbori mogu učiti i usvajati postepeno.

Formiranje navika

Posebnu pažnju roditelji često posvećuju trenutku kada dijete odbija određenu hranu, naročito povrće ili manje poznate namirnice. Međutim, stručnjaci ističu da je takvo ponašanje sasvim uobičajeno tokom razvoja. Umjesto prisile, preporučuje se strpljenje i višekratno upoznavanje djeteta s novim okusima.

Važnu ulogu u formiranju zdravih navika imaju roditelji i drugi članovi porodice. Djeca često usvajaju obrasce ponašanja koje vide kod odraslih, pa redovna konzumacija voća, povrća i uravnoteženih obroka u porodičnom okruženju može imati pozitivan utjecaj na njihove izbore.

Stručnjaci također preporučuju uključivanje djece u kupovinu i pripremu hrane. Kada učestvuju u odabiru namirnica ili pomažu u pripremi obroka, djeca razvijaju veću zainteresiranost za hranu i spremnija su probati nešto novo.

Uloga porodice

Jednako je važno na koji način se govori o prehrani. Umjesto zabrana i naglašavanja onoga što se ne smije jesti, korisnije je djeci objasniti prednosti nutritivno vrijedne hrane. Takav pristup može pomoći da razumiju kako pravilna prehrana doprinosi energiji, koncentraciji, rastu i općem zdravlju.

Stručnjaci zaključuju da se zdrave prehrambene navike ne usvajaju preko noći. Potrebni su vrijeme, dosljednost i podrška porodice, ali ulaganje u pravilnu prehranu od najranije dobi može imati dugoročne koristi za zdravlje i kvalitet života djece.