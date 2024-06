Važnost hidratacije u djetinjstvu: Nedovoljan unos izaziva kognitivne probleme

Sprovedena su brojna istraživanja koja se tiču dovoljnog unosa tečnosti, a većina je pokazala da ukoliko se dijete ne hidrira dovoljno u djetinjstvu, može doći do nepovoljnih rezultata kasnije u školi, slabiji kognitivni performans i probleme sa zdravljem.

Zdraviji životni stil

Postotak vode u organizmu sedmogodišnjaka iznosi oko 75 posto, stoga je unošenje tekućine izuzetno važno.

Iako smo tokom ljetnih mjeseci već navikli na učestala upozorenja o važnosti hidratacije, ova je tema jednako važna tokom cijele godine. Naime, s vremena na vrijeme važno je zapitati se unosimo li dovoljno tekućine u organizam, pogotovo vode, koja je neizostavan dio zdravijeg životnog stila.

Jeste li znali da je djetetu uzrasta do osam godina potrebno 4 do 5 čaša vode dnevno, a onim malo starijima preporučuje se čak 6 do 8 čaša?

Unošenje vode važno je za sretno i zdravo odrastanje, ali postoji i nekoliko dodatnih razloga zbog kojih je voda za one najmlađe jednako važna, kao i za odrasle, ako ne i važnija.

Djeca brže dehidriraju

Ako ste roditelj, nana, djed ili ste barem jednom u svom životu čuvali nekog mališana, znate koliko su aktivni i živahni.

One najmlađe sve zanima, oni otkrivaju svijet na način da stalno trčkaraju, jure, skaču i igraju se.

Uz sve te aktivnosti, oni, naravno, puno brže gube vodu iz organizma u poređenju s prosječnom odraslom osobom, pa je važno voditi računa o tome da vodu unose u optimalnim količinama.

Imajte na umu da je oko 60 posto organizma prosječne odrasle osobe voda, a kod mališana je taj postotak još veći te iznosi oko 80 posto pri rođenju, a oko 75 posto do trenutka kada, uglavnom, kreću u prvi razred.

Zaborave žeđ

Od mnoštva zabavnih avantura, možemo razumjeti zašto djeci ne ostaje previše vremena za jednu tako “dosadnu” aktivnost poput čaše vode.

Stoga, obratite pažnju i svog mališana naučite da vam kaže kada je žedan, isto kao što govori kada je gladan, avanture neće nigdje pobjeći, a uz pravilnu hidrataciju za njih će imati samo još više elana.

Rješenje leži u tome da i vi u početku budete „dosadni” te ih stalno pitate jesu li žedni i nudite im vodu, dok oni sami ne steknu naviku redovne hidratacije.

Izbjegavati gazirano

Nedovoljna hidratacija može imati negativan utjecaj na dječje zdravlje. Neka istraživanja pokazala su kako neadekvatno i nedovoljno unošenje vode može imati nepovoljan utjecaj na zdravlje mališana, uključujući njihov kognitivni performans i rezultate u školi.

Primjerice, neke studije pokazale su kako mališani čiji je organizam dobro hidratiziran, to jest oni koji redovno unose dovoljno vode, pokazuju značajno bolje rezultate u kognitivnim testovima.

Dodatno, kada govorimo o unošenju tekućine, nutricionisti uvijek preporučuju da djeca piju vodu i svježe cijeđene sokove (sokove od svježeg voća i povrća), a izbjegavaju gazirane napitke i slatke sokove.

Ne zaboravite, zdrava djeca odrastaju u zdrave odrasle osobe, a izbori koje im ponudite dok su mali itekako utječu na njihove samostalne izbore u zreloj dobi.