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Ovo su četiri pravila za pomoć novopečenim roditeljima, čak i kad tvrde da im ništa ne treba

Iako novopečeni roditelji često tvrde da im ništa ne treba, postoje načini na koje im možete pomoći i olakšati početak roditeljstva

Pomoć novopečenim roditeljima. Fena

Dž. M.

19.12.2025

Kada postanete roditelj, mnoge stvari se mijenjaju, od svakodnevnih rutina do prioriteta. Iako novopečeni roditelji često tvrde da im ništa ne treba, postoje načini na koje im možete pomoći i olakšati početak roditeljstva. 

Kućanski poslovi

Iako roditelji možda neće direktno tražiti pomoć u vezi sa čišćenjem, pranjem veša ili kuhanjem, male geste pažnje poput toga mogu im mnogo olakšati dan. Umjesto da pitate "Treba li vam pomoć?", jednostavno ponudite da obavite nešto konkretno, poput spremanja obroka ili usisavanja. Na ovaj način, roditelji neće morati brinuti o tim zadacima i moći će se fokusirati na svoje novo poglavlje života.

Bebine potrebe 

Novorođenčad može biti vrlo zahtjevna, pa će roditeljima biti od pomoći bilo kakva pomoć u vezi sa hranjenjem, mijenjanjem pelena ili uspavljivanjem bebe. Ako roditelji kažu da im ništa ne treba, možda nisu spremni tražiti pomoć, ali možete ih iznenaditi time što ćete im ponuditi konkretan doprinos, poput uspavljivanja bebe ili pripreme bočice.

Dajte im vrijeme za sebe

Ponekad najbolja pomoć koju možete pružiti novopečenim roditeljima je omogućiti im da imaju malo vremena samo za sebe. Bilo da je to kratka šetnja, opuštajući trenutak uz kafu ili čak samo odmor, roditelji će vam biti zahvalni na tome, iako to možda ne žele reći. Jednostavno ponudite da se pobrinete za bebu dok oni uživaju u nekoliko minuta odmora.

Budite strpljivi i saosjećajni

Postati roditelj može biti emocionalno izazovno i iscrpljujuće. Iako roditelji možda neće izričito tražiti emocionalnu podršku, važno je biti tu za njih. Slušajte ih, budite strpljivi i pokazujte saosjećanje. Ponekad je najpotrebnija pomoć jednostavno biti prisutan i pružiti podršku bez pritiska.

Novopečeni roditelji možda neće odmah priznati da im je pomoć potrebna, ali mali gestovi i pažnja mogu napraviti veliku razliku. 

# RODITELJSTVO
# PRAVILA
# POMOĆ
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