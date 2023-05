Dejvid Bekam objasnio zašto 11-godišnju kćerku ljubi u usta

Ljubljenje djeteta u usta potencijalno može dovesti do karijesa, izazvati alergijske reakcije i uzrokovati da dijete ne razumije pojam osobnih granica. Uprkos potencijalnim rizicima, slavne osobe, poput Dejvida Bekama (David Beckham), ustraju u dijeljenju slika na kojima ljube svoju djecu u usta. Iako ih kritiziraju zbog ove prakse, mnogi roditelji to vide kao bezopasan način izražavanja ljubavi.

11-godišnja Harper nije jedino dijete koje Bekam ljubi u usta.

- Kritizirali su me jer sam poljubio svoju kćerku u usta. Svu svoju djecu ljubim u usta. Bruklin (Brooklyn) možda i ne jer on ima 18 godina, moglo bi mu se to činiti malo čudnim - dodao je.

Bekam je postao otac u dobi od 23 godine. Uprkos uspješnoj karijeri i zahtjevnom rasporedu, uvijek nalazi vremena za porodicu i ona mu je prioritet.

- Mislim da s djecom brže sazrijevaš. Život se vrti oko djece. Mislim da je to ono što naučiš kao otac - postaješ manje važan, a sve se vrti oko tvoje djece - pojašnjava.