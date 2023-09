Postporođajna depresija iz ugla jednog tate: „Zaključao sam se u sobu i plakao 30 minuta“

Iako mnogi ne razumiju, nakon rođenja djeteta i žene i muškarci mogu da iskuse simptome postporođajne depresije. Tom Burns odlučio je da podijeli svoje iskustvo s čitaocima magazina "Your Tango".



- Bilo je strašno. Mislim da mi je bilo još gore što nisam pričao o tome do sada - napisao je on u kolumni za magazin. Burns je oduvijek vjerovao da muškarac ne može da razumije fizički i emocionalni teret trudnoće, te da je njegova uloga da pruži svu neophodnu pomoć i podršku partnerici.

- Mislim da ta strategija funkcioniše, međutim, nikad niste sigurni kako će se to odraziti na vas. Sjećam se da sam plakao, a ne znam zbog čega - podijelio je Tom.

„Mojoj ženi je bilo gore nego meni, ali to ne znači da mi nije bilo teško“

Kad su njegova supruga i kćerka došle iz bolnice, suočio se sa napadima panike, ali nije imao hrabrosti da to podijeli sa svojom suprugom koja se porodila carskim rezom.

- Zašili su je, predali joj dijete i odmah su pretpostavili da će ona moći da se brine o njemu. Nema sumnje - mojoj ženi je bilo gore nego meni, ali to ne znači da mi nije bilo teško. Tada me bilo strah ili, bolje rečeno, sramota da zatražim pomoć – rekao je on.

Postporođajna depresija događa se i muškarcima. Burns je to razumio kada je cijelu večer proveo sam s bebom. Nagovorio je suprugu da izađe s prijateljima na nekoliko sati, prenosi Index.hr.

- Mislio sam da mojoj kćerki i meni treba vremena samo za nas dvoje. Žena je otišla, a ona je počela da plače. Inače je rijetko plakala, ali tu večer nisam mogao da je smirim tri sata. Nisam htio da zovem suprugu, mislio sam da mogu sam da se izborim sa njenim plačem. Kad me žena pozvala, čula je paniku u mom glasu i pitala me je „da li je sve uredu“.

Razgovor sa suprugom

Pukao mi je glas i zamolio sam je da dođe što prije. Čim je ušla u stan, dijete je prestalo da plače. Počela je da se smije. Bez riječi sam kćerku predao supruzi - prisjetio se.

Burns je nakon toga otišao u spavaću sobu, zaključao se, legao u krevet i plakao 30 minuta. Kad je izašao iz sobe, sa suprugom je prvi put razgovarao o postporođajnoj depresiji.

- Moji simptomi su bili daleko podnošljiviji u poređenju s nekim pričama koje sam čuo. Danas znam koliko je važno da muškarci razgovaraju o postporođajnoj depresiji. To se ne događa samo ženama. Uredu je da priznate da se ne osjećate dobro, čak i kada znate da je vašem partneru gore. Muškarci - nemojte da se plašite svojih emocija nakon rođenja djeteta. Najzdravija stvar koju možete da uradite je da razgovarate s nekim - zaključio je Tom.