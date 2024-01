Dvostruki standardi: Viralni video pokazuje kako društvo percipira mame, a kako tate

Viralni TikTok video mame Mekenzi Tejlor (Makenzie Taylor) savršeno je prikazao frustrirajuće razlike u percepciji majki i očeva te prikupio 1,5 miliona lajkova na toj društvenoj mreži. Tiktokerica je kroz niz primjera s kojima se svakodnevno susrećemo pokazala da društvo drugačije reagira kad neke roditeljske zadatke obavlja majka, a drugačije kad ih obavi otac.

Primjerice, kad tata donese pizzu umjesto večere, to se smatra zabavnim, a kad to napravi majka, prozvat će ju lijenom jer nije pripremila večeru. Tate koji se igraju sa svojom djecom dobivaju pohvale i odobravanje, a mame samo rade svoj posao. Sve završava crno-bijelim slajdovima na kojima piše: "Za mame vrijede dvostruki standardi. Želim da znaš da si nevjerovatna mama, bez obzira na to što ti društvo govori."