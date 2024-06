Bebin drugi mjesec: Budite spremni na prvi osmijeh, ali i mučni plač zbog kolika

Nakon prvog mjeseca u kojem se još pokušavate snaći sa svojim novorođenčetom, dolazi nagrada za brigu i trud. Po prvi put ćete uočiti smiješak, duže spavanje, učite prepoznavati signale, ali i intezivne kolike, epizode plakanja i potreba za tješenjem.

Fizički razvoj

Dojenče prosječno dobiva oko 170 grama sedmično ili oko 700 g mjesečno, opseg glavica naraste za jedan centimetar, a dužina za četiri centimetra pa su dvomjesečnjaci prosječno teški oko pet do pet i po kilograma, a dugački oko 57 do 58 cm.

Na koži obrva, vlasišta, iza uški vidljive su promjene koje nazivamo tjemenica ili infantilni seboroični dermatitis. Nastaje kao odgovor kože na hormone majke, bezazlena je i prolazna pojava i nije posljedica loše higijene. Njega bademovim uljem i skidanje češljićem za tjemenicu najčešće su dostatni za tretman.

Mentalni razvoj

Beba se smiješi ljudima oko sebe kada je gledaju ili joj se obraćaju. Počinje se samostalno glasati, raspoznaju se samoglasnici iii.. ili eee...

Pogledom fiksira oči roditelja i prati po vertikali u smjeru gore dole na udaljenosti od 30 centimetara. Majčin glas ili uzimanje u naručje smiruje dijete i prekida epizode plača.

Motorički razvoj

Kada ga stavimo na trbuh dijete može podignuti glavu i ramena, a u opuštenom stanju šaka je sve manje stisnuta.

U položaju na leđima zauzima položaj asimetrije (kao mačevaoc), a kod povlačenja za ruke kontrolira glavicu od sredine fokusa.

U vertikalnom položaju, kada ga držimo ispod pazuha, povlači noge u koljenima, a u dodiru s podlogom nakratko se odupre o nju.

Prehrana bebe

Majka sve bolje prepoznaje potrebe svog djeteta, a to joj pomaže da sve više poveća razmak između dva obroka, danju na dva do dva i po sata, a noću se može uhvatiti san po 3 do 5 sati.

Neka dojenčad, posebno ona krupnija, često zadržavaju novorođenački ritam dojenja na svakih sat i po do dva, ali to ne znači da je mlijeka nedostatno. Svako promišljanje o eventualnom uvođenju dohrane dojenačkim mlijekom traži provjeru prirasta težine i konsultaciju s patronažnom sestrom ili pedijatrom.

S vremenom se dužina podoja sve više skraćuje, ali se s dva mjeseca još uvijek preporuča ponuditi djetetu obje dojke s frekvencijom podoja od osam do dvanaest podoja u 24 sata.

Igre s bebom

Preporučuje se provoditi vježbe baby fitness dva puta na dan po dvadesetak minuta. Kroz vježbe stimuliramo razvoj nervnog sistema djeteta i doprinosimo psiho-motornom i emocionalnom razvoju.

U budnom stanju dijete traži komunikaciju s roditeljem lice u lice, razvija se rani dijalog. Kada mu gledate u oči, pričate ili pjevate ono se osjeća sigurno i sretno. Radite pauzu u dijalogu, čekajte da vam uzvrati gukanjem, ali i govorom tijela.

Vježbajte motoriku počevši kratkom masažom cijelog tijela, vježbom kukova i stopala. Otvarajte mu šaku i dodirujte dlan, iz leđnog položaja rotirajte ga na bok naizmjenično na jednu ili drugu stranu.

U potrbušnom položaju stavite podlaktice pod prsa, jednu nogu skvrčite pod prsa, a drugu samo skvrčite do pola kao da radite pokrete puzanja.

Dojenačke kolike

Radi se o epizodama bolnog plača i iritabilnosti koje se javljaju češće od tri puta sedmično i traju do tri sata dnevno, praćene su blijedilom ili crvenilom lica, bolnim grimasama, napetim trbuhom i ne prekidaju se stavljanjem dojenčeta na prsa. Intenzitet im kulminira oko šeste sedmice života , pri tom se dijete lijepo razvija i dobro napreduje na težini.

Pravilna tehnika dojenja, podrigivanja, stavljanje na prsa kada dojenče još nije previše uznemireno od gladi, dojenje u ležećem položaju, prevenirati će intenzitet kolika.

Kontakt majčine (očeve) kože s djetetovom, smirena atmosfera, ritmično njihanje, bijeli šum, povijanje bebe, majčina informiranost o prirodi kolika, pristup problemu kao prolaznoj fazi u životu njihovog djeteta, a ne kao bolesti smanjit će stres i olakšati prevladavanje ove faze.