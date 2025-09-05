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VISINE TROŠKOVA

Cijene vrtića izazvale raspravu: Evo gdje roditelji plaćaju manje za odgoj

Sistem je osmišljen kako bi svako dijete imalo pristup sigurnom i kvalitetnom vrtiću

Cijene vrtića izazvale raspravu. Unsplash

A. P.

5.9.2025

Posljednjih dana na društvenoj mreži TikTok kruži videozapis koji je izazvao raspravu, a podijelila ga je jedna mama, gdje otkriva kako za vrtić u Švedskoj plaća samo 120 dolara mjesečno, sa uključenim toplim obrokom i ostalim potrepštinama.  

S druge strane, u SAD je za istu vrstu brige plaćala prosječno 1.650 dolara mjesečno, što je gotovo jednako iznosu mjesečne stanarine ili rate kredita. Mnogi roditelji u komentarima složili su se s njenim iskustvom.

- Na istočnoj obali SAD, 2.000 dolara za pet dana sedmično, i to samo vrtić - napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala kako za samo dva dana u sedmici, po šest sati dnevno, plaća 1.100 dolara.

Švedski model

U Švedskoj je predškolski odgoj snažno subvencioniran od strane države. Cijene se određuju prema visini prihoda roditelja, a rijetko prelaze 3% porodičnih prihoda. Sistem je osmišljen kako bi svako dijete imalo pristup sigurnom i kvalitetnom vrtiću.

Roditeljima je dostupna i faza prilagodbe, poznata kao "inskolning", koja traje i do dvije sedmice. U tom periodu roditelji mogu biti prisutni u vrtiću, a mnogi poslodavci nude plaćeno odsustvo kako bi porodicama olakšali ovu važnu tranziciju.

SAD model

Za razliku od Švedske, američki vrtićki sistem većinom je privatiziran i neregulisan. Troškovi variraju ovisno o regiji, a cijene se kreću od 800 do 2.500 dolara mjesečno. U mnogim slučajevima ti troškovi ne uključuju obroke, pelene ili druge osnovne potrepštine.

I zaposlenici u vrtićima često su potplaćeni - prosječna godišnja plata odgojitelja je ispod 30.000 dolara. To dovodi do visoke fluktuacije zaposlenika i kroničnog nedostatka osoblja, što dodatno otežava funkcioniranje sistema.

# DJECA
# RODITELJI
# MAME
# VRTIĆ
# RASPRAVA
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