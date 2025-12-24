Šta "skrolanje" radi dječijem mozgu: Posljedice su zabrinjavajuće

Njemačka akademija nauka traži da se društvene mreže uopće ne koriste do 13. godine, a i kasnije samo uz nadzor.

Više od 80 posto mladih u Njemačkoj svakodnevno koristi društvene mreže, u prosjeku tri i po sata dnevno. Ali brojna istraživanja pokazuju da se rizici za psihička opterećenja povećavaju kod intenzivne upotrebe – naročito kod djece i adolescenata, prenosi DW.

Preporuke akademije Leopoldina

Sredinom avgusta Akademija nauka Leopoldina objavila je dokument u kojem se od političara hitno traži zaštita mladih kroz strožu regulaciju društvenih mreža.

Dokument sadrži prijedlog da se brzo i konkretno provede strategija zaštite za sve društvene mreže, uključujući i aplikacije za razmjenu poruka.

Preporuka glasi: „Bez računa na društvenim mrežama za djecu mlađu od 13 godina – u toj dobi su psihološki i socijalno preopterećeni“, rekao je informatičar Johanes Buman (Johannes Bumann) prilikom predstavljanja dokumenta.

Roditeljski nadzor

Od 13. godine korištenje društvenih mreža trebalo bi se odvijati uz roditeljski nadzor. Ali politika bi morala uvesti zaštitne mjere za sve mlađe od 18 godina, zahtijeva Buman:

- Dobno prilagođen dizajn društvenih mreža uključuje zabranu personaliziranog oglašavanja i izrade korisničkih profila.

Treba ograničiti naročito funkcije koje izazivaju ovisnost, poput push-obavijesti i beskonačnog skrolanja - kažu iz Leopoldine.