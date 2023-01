Infekcije pupka kod novorođenčadi: Bakterije izazivaju crvenilo i sekret

Pupčani patrljak kod novorođenčadi mjesto je normalnog naseljavanja (kolonizacije) bakterija koje, ukoliko su patogene, mogu dovesti do omphalitisa. Kolonizacija bakterija zavisi od sredine i kontakta (bolnica, medicinske sestre, kuća, majka). Infekcija pupka predstavlja naizgled mali problem, ali je omfalitis vrlo ozbiljan jer nastaje zbog loše higijene u kućnim uvjetima ili kao posljedica bolničke infekcije.

Patogene bakterije i njihovi toksini mogu dospjeti u krvotok i dovesti do septičnog stanja koje nepovoljno utječe na ishod liječenja novorođenčeta. Infekcija pupčanika obično se pojavljuje kao posljedica presijecanja pupčanika ili kasnije nakon previjanja. Infekcija pupčanika može se javiti i prije poroda ako dođe do ranog pucanja vodenjaka. Omfalitis se češće javlja kod hospitaliziranih prematurusa s manjom tjelesnom težinom od uobičajene.



Češće se javlja kod muškog novorođenčeta. U većini slučajeva, patogene bakterije su Staphylococcus aureus, Streptococcus, Escherichia coli i dr.

Simptomi počinju dva do tri dana po rođenju. Javlja se crvenilo, otok, osjetljivost na dodir na bazi umbilikalnog patrljka. Često postoji crveni krug oko umbilikalnog patrljka i loš miris koji je posljedica žućkastog gnoja koji se cijedi. Curenje iz pupka je vodenastog ili gnojnog sadržaja, a ponekad dolazi i do krvarenja.

Lake forme omfalitisa kod novorođenčeta mogu se liječiti ambulantno kod nadležnog pedijatra ili porodičnog ljekara. Pedantna toaleta pupka uz primjenu štapića srebronitrata daju dobre rezultate. Obavezno u toku prvog pregleda uzeti bris sa pupčanog patrljka radi primjene ciljane antibiotske terapije. Omfalitis s otokom, crvenilom i sekrecijom treba se početi liječiti u bolnici radi primjene intravenske antibiotske terapije, adekvatnog lokalnog tretmana, praćenja kliničkog stanja te češćih kontrola laboratorijskih nalaza.

Poslije nekoliko sedmica od rođenja i otpadanja pupka u pupčanoj jamici kod novorođenčeta može se pojaviti pečurkasta formacija crvenkaste boje koju čini granulaciono tkivo - umbilikalni granulom. Umbilikalni granulom često je povezan s dugotrajnim vlaženjem pupka i otokom te crvenilom okolne kože. Granulom stvara tečni, a poneka i tečno-krvavi sadržaj.

Pojava granuloma

Granulom može biti vezan za pupčanu jamicu širokom bazom ili visiti na peteljci.

Granulom sa širokom bazom liječi se srebro nitratom, pri čemu treba zaštititi okolnu kožu od nastanka opekotina. Sa 2 do 3 seanse sa srebro nitratom granulom se izgubi i dolazi do epitelizacije jamice umbilikusa. Granulom na peteljci može se podvezati te on za nekoliko dana otpada. Veći granulomi zahtijevaju hirurško odstranjenje (ekcizija) s kauterizacijom baze granuloma.

Ukoliko postoji infekcija, ordiniraju se antibiotici kao i lokalni antiseptički tretman.

Omfalitis kod odraslih

Infekcije pupka kod odraslih pokazuju tendenciju da teku blagim i hroničnim tokom. Uobičajeni uzročni faktor kod većine bolesnika je loše održavanje lične higijene tog dijela tijela. Različita dubina pupka i razlike u njegovoj konfiguraciji, koje su kongenitalne prirode, mogu doprinijeti upali pupka zbog poteškoća u održavanju čistoće toga predjela.

Uobičajene tegobe su osjetljivost na dodir i oko pupka te prisustvo tečno-gnojnog sekreta neprijatnog mirisa. Pri pregledu se može vidjeti da je baza pupka isturena u vidu gomile crvenih vlažnih mjehurića i otečenih bolnih nabora koji luče sekret koji smrdi.

Obloge i antibiotici

Akutni omfalitis obično se brzo smiruje ako se primjenjuju tople gaze natopljene slanim fiziološkim rastvorom ili drugim antisepticima. Antibiotici se primjenjuju ako omfalitis prati povišena temperatura, ali češće ovo stanje prolazi bez upotrebe antibiotika. Kada prođu akutni simptomi, treba bolesnika poučiti da pedantno pere pupak kada se kupa i da ga pažljivo briše, kako bi bio suh.

Vlaga i kruste iz dubokih nabora kože pupka mogu se eliminirati tako što se nježno brišu vatom natopljenom alkoholom.

Svjetski prosjeci

Zahvaljujući razvoju pedijatrijske i službe porodične medicine, ofmalitisi novorođenčadi se sve češće prezentiraju u lakšoj formi te se mogu ambulantno liječiti. Studije koje su obrađivale omfalitis novorođenčadi navode da je mortalitet omfalitisa s početnim komplikacijama 7-15 posto, a kod uznapredovalih komplikacija mortalitet je viši od 30 posto.