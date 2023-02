Sedam učinkovitih savjeta za discipliniranje male djece

Discipliniranje nije kažnjavanje, nego učenje djeteta kako komunicirati te tako bolje upravljati svojim ponašanjem. Donosimo vam praktične savjete koje preporučuju stručnjaci



Mala djeca vjeruju da se svijet vrti oko njih i zato se ispadi bijesa i glasno izražavanje nezadovoljstva događaju tako često. Još uče kako svijet funkcionira, a oni moraju znati da neće dobiti sve što požele. To je prostor u kojem se roditelji uče kako disciplinirati dijete. Discipliniranje nije kažnjavanje, nego učenje djeteta kako se povezati i komunicirati te tako bolje upravljati svojim ponašanjem, učiti i rasti. Donosimo vam neke praktične savjete koje preporučuju stručnjaci:

Spusti se i gledaj dijete u oči

Kada razgovarate sa svojim malenim, kleknite ili čučnite tako da ga možete gledati u oči. Kada ste u istom nivou očiju sa svojim djetetom, pomažete mu da se osjeća sigurnije te mu pokazujete da ima vašu potpunu pažnju. Također mu signalizirate da ste spremni na punu saradnju s njim.

- Aktivno slušanje je jedna od najvažnijih poruka koju šaljete svom djetetu: "Važan si mi." Spustite se na djetetov nivo, naslonite se i uspostavite kontakt očima - objašnjava stručnjak Džil Koneli (Gill Connell) u svojoj knjizi "A Moving Child Is a Learning Child".

Pruži mu mogućnost izbora

Porodica negdje mora ići zajedno, ali vaše dijete odbija se obući. Dobar trik je dati djetetu mogućnost izbora. Izvadite dvije majice i pitajte ga: "Želiš li majicu s avionima ili pingvinima?". Na taj način dajete mališanu mogućnost da donosi odluku, a time i vježbate njegovu neovisnost što može smanjiti njegov prkos.

- Ako dijete ne može ili ne želi odabrati, nemojte mu nuditi treći izbor. Onda vi odaberite - kaže Erin Lejba (Leyba), terapeutkinja socijalizirana za porodicu i djecu. Ako dijete i dalje pokazuje prkos, objasnite mu da zato što je odbilo odabrati između dvije mogućnosti, zapravo se odreklo prava izbora, objašnjava autorica knjiga o roditeljstvu Šeron Silver (Sharon).

Reci djetetu: ''Vidim da si uznemiren''

Vaše dijete uživa na igralištu, ali vrijeme je da krenete kući. Čim mu kažete da je vrijeme za polazak kući dijete počne plakati. Jednostavna fraza poput: "Razumijem kako se osjećaš. I ja bih bio tužan zbog toga", uz zagrljaj je ponekad sve što vaše dijete treba, a osjećat će se puno bolje. Izražavanje brige i empatije je ljubazno, jednostavno rješenje. Priznavanje njegovih osjećaja pomoći će mu da izađe iz osjećaja ljutnje i bijesa.

- Poput odraslih, i djeca žele osjećati da je njihovo mišljenje važno - i često se ljute kada im se kaže da su u krivu. Kada proturječite mišljenju vašeg djeteta često dođe do eskalacije osjećaja koja se odmah pretvara u raspravu ko je u pravu", objašnjava dr. Majkl Tomson (Michael Thompson). Naprimjer, kada vaše dijete kaže: "Ne želim ići u školu!", umjesto da mu objašnjavate da mora ići u školu, pitajte ga "Šta ti se ne sviđa u školi?".

Izbjegavaj davanje uputa poput ''ne'', ''stani'' i ''nemoj''

Zamislite da vam dijete sjedi u visokoj stolici i želi slomiti zdjelu. Naravno da tu situaciju želite zaustaviti, ali šta trebate reći? Instinktivno ćemo reći: "ne", "stani" ili "nemoj" i jednostavno glasno uzviknuti ime djeteta. Možda će ga to zaustaviti, ali bolje je reći jednostavne upute poput: "Jedi svoju hranu" ili "Molim te, zadrži svoju zdjelicu na stolu."

Jednostavna tehnika u tri koraka

Evo jednog izvrsnog praktičnog savjeta iz Harvardske škole. Odrasli i djeca mogu koristiti učenje tehnike u tri koraka kako bi se oslobodili teških osjećaja: zaustavi se, duboko udahni i broji do pet. Prakticirajte ovo s djetetom kad je mirno. Zatim, kad bude uzrujano, podsjetite ga na tri koraka.

Pazi na vlastite emocije

Ovo je citat psihologinje dr. Laure Markam (Markham), autorice knjige "Peaceful Parent, Happy Kids: How to Stop Yelling and Start Connecting". Kada ste vi uzrujani zbog djeteta, i vaše dijete se uzruja te mu je puno teže kontrolirati emocije i ponašanje. Djeca nas kopiraju, od nas uče kako se ponašati i djelovati. Dakle, kada teško upravljate s vlastitim emocijama i lako se razljutite, djeca će svoje ponašanje modelirati prema vašem. Pokušajte paziti na izražavanje vlastitih emocija.

Odmakni se nekoliko trenutaka i vrati se kasnije

Ostati miran je često nešto što je lako savjetovati, a teško izvesti u praksi. Vrlo je važno shvatiti da se ne možete smiriti. Budite svjesni svog bijesa ili ljutnje.

- Počnete li duboko disati i postanete svjesni osjećaja ljutnje, vjerovatno ćete primijetiti da se ispod tih osjećaja krije strah, tuga i razočaranje. Dopustite te osjećaje i ljutnja će se rastopiti - objašnjava dr. Markam. Ponekad je dovoljno izaći iz sobe i vratiti se nekoliko trenutaka kasnije.