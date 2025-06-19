AI kao roditelj: SENDD pomaže u ranom prepoznavanju neurorazvojnih odstupanja kod djece

U prvim mjesecima života, dok beba otkriva svijet kroz prve pokrete i vještine, roditelji s radošću, ali i strepnjom prate svaki razvojni korak. Pitanje koje se tada prirodno nameće je – razvija li se moje dijete u skladu s očekivanim razvojnim koracima? Briga je još veća ako je dijete rođeno prije termina ili je porođaj bio praćen komplikacijama.

Svaki roditelj zna da kada se sumnje uvuku u svakodnevicu, i najmanji znak da je sve uredu donosi neprocjenjivo olakšanje. Upravo je zato razvijen SENDD - aplikacija koja je prošle godine nagrađena prestižnom nagradom “Zlatno jaje” za inovaciju na VIDI Awardsu 2024, jednom od najznačajnijih tehnoloških događanja u regiji, a njegovi tvorci su Tomislavo Strgar iz IT tvrtke TIS Grupa i dr. med. sci. Gorano Krakaro, iz zagrebačke Poliklinike Sabol.

Šta je SENDD i kako pomaže u ranom prepoznavanju neurorazvojnih odstupanja?

SENDD je inovativna mobilna aplikacija koja roditeljima omogućava ranu procjenu motoričkog razvoja djeteta i to na temelju videosnimki koje sami snime kod kuće, u djeci poznatom i opuštenom okruženju. Aplikacija koristi vještačku inteligenciju, a temelji se na metodi koja analizira kvalitet vrpoljenja u dojenačkoj dobi.

SENDD je proizašao iz konkretne želje i potrebe da se postojeća metoda, koja je oduzimala dosta vremena i koja zbog toga nije više ušla u svakodnevnu praksu, automatizira i učini pristupačnijom.

- Riječ je o geštalt metodi procjene koja se temelji na gledanju kratkih snimki bebe dok leži i spontano se miče. Promatra se raznolikost pokreta – jesu li fluidni, prirodni i raznoliki, ili pak jednostavni, stereotipni i ponavljajući. Takva se procjena inače nikada ne radi uživo jer je teško ‘uhvatiti’ idealan trenutak, s obzirom na to da dijete mora biti budno, sito, naspavano i bez distraktora. Upravo je zato snimanje kod kuće, u poznatom i opuštenom okruženju, idealan način da se dobije vjerodostojna snimka djetetova ponašanja - pojasnio je dr. Krakar za portal naturala.hr.

Vještačka inteligencija u SENDD-u prepoznaje obrasce pokreta, a konačnu procjenu uvijek potvrđuju stručnjaci – što aplikaciju čini pouzdanim alatom koji pomaže liječnicima u donošenju odluka, a roditeljima donosi olakšanje ili – ako je potrebno – pravovremeni poticaj za daljnju podršku razvoju djeteta.

Kako izgleda proces korištenja SENDD-a?

Korištenje aplikacije SENDD jednostavno je, intuitivno i potpuno prilagođeno roditeljima.

Roditelji preuzimaju aplikaciju putem App Storea ili Google Playa, unose osnovne podatke o djetetu i, prema jednostavnim uputama, snimaju tri videozapisa svog djeteta u dobi između 2. i 3. mjeseca života. Snimke moraju zadovoljiti nekoliko osnovnih tehničkih uvjeta o kojima se detaljno informira u aplikaciji.

Nakon što se snimke učitaju, uključuje se vještačka inteligencija koja analizira obrasce pokreta djeteta.

- Ovisno o paketu koji roditelj odabere, rezultati dolaze u dvije razine. U standard paketu, AI filtrira snimke koje pokazuju potencijalna odstupanja, a nalaz dodatno potvrđuju liječnici. U premium paketu, roditelji dobivaju dvojnu procjenu – i onu AI sustava i neovisno mišljenje dvojice neuropedijatara koji su specijalizirani za ovu metodu. Za veću pouzdanost sustava, ne koristi se samo jedan algoritam, već četiri različita AI modela koji zajednički analiziraju podatke – što dodatno osigurava preciznost i kontrolu svakog nalaza - kazao je Tomislav Strgar iz TIS Grupe.

Nakon obrade, roditelji dobivaju nalaz na e-mail, čime proces završava.

- Ovo nije alat za samodijagnosticiranje, već roditeljska aplikacija koja pomaže liječnicima u medicinskom dijelu, a roditeljima omogućava da ne moraju putovati, već da sve obave iz svog doma – i u roku od par dana dobiju informaciju koju mogu proslijediti svom pedijatru, fizijatru ili dječjem neurologu - naglasio je dr. Krakar.

Posebno kod neurorizične djece, SENDD predstavlja snažnu podršku – kako roditeljima tako i liječnicima koji dobivaju nekoliko snimki koje je AI sistem već pregledao, što štedi vrijeme i omogućava brže donošenje odluka. SENDD značajno olakšava cijeli proces – bez kompromisa na kvaliteti.

Kako biti siguran da AI ne donosi pogrešne zaključke?

Razvoj vještačke inteligencije u okviru aplikacije SENDD temeljio se na strogoj stručnoj validaciji i višeslojnom pristupu obradi podataka.

S tehničke strane algoritam funkcionira kroz dvije ključne faze. Prva faza koristi računalni vid za prepoznavanje položaja i dijelova tijela na snimci. U drugoj fazi, modeli neuronskih mreža analiziraju kvalitetu pokreta, prepoznajući obrasce koji mogu ukazivati na razvojna odstupanja.

Ovakav pristup, u kojem AI uči isključivo iz precizno označenih i stručno verificiranih primjera, uz stalnu prisutnost ljudske kontrole u svakoj fazi, čini SENDD sistem iznimno pouzdanim. Upravo ta sinergija vrhunske tehnologije i stručnog znanja pretvara ga u vrijedan alat za rano prepoznavanje neurorazvojnih odstupanja kod dojenčadi – osmišljen da bude podrška stručnjacima, a ne njihova zamjena.