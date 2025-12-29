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JEDINCI IH TEŽE UČE

Odrastanje bez braće i sestara ima cijenu: Ovo su četiri ključne lekcije

Izazovi često postanu vidljivi tek u odrasloj dobi

Odrastanje bez braće i sestara ima cijenu. Unsplash

A. P.

29.12.2025

Odrastanje bez braće i sestara nosi posebne prednosti, ali i izazove koji često postanu vidljivi tek u odrasloj dobi. Jedinci mnoge važne životne lekcije uče kasnije i na teži način, dok ih djeca iz višečlanih porodica usvajaju gotovo spontano. 

Ovo su četiri ključne lekcije koje se najčešće ističu.

Dijeljenje i kompromis nisu urođeni

Jedinci se često teže navikavaju na dijeljenje prostora, stvari i pažnje jer tokom djetinjstva nisu morali pregovarati s drugima. Braća i sestre kroz svakodnevne situacije rano uče kompromis, što im kasnije olakšava odnose s partnerima, kolegama i prijateljima.

Niste uvijek u centru pažnje

Odrastanje bez braće i sestara može stvoriti osjećaj da se svijet prirodno prilagođava vašim potrebama. Djeca koja imaju braću i sestre vrlo rano shvate da pažnja, ljubav i resursi nisu neograničeni – lekcija koja pomaže u razvoju empatije i realnih očekivanja.

Sukobi ne znače kraj odnosa

Jedinci češće doživljavaju svađe kao prijetnju odnosu, dok braća i sestre znaju da su sukobi prolazni. Odrastanje uz stalne rasprave i pomirenja uči da se odnosi mogu popravljati i jačati, čak i nakon neslaganja.

Porodične veze postaju važnije s vremenom

Mnogi jedinci tek kasnije shvate koliko je porodica važna, posebno u teškim životnim trenucima. Braća i sestre često ranije razviju osjećaj međusobne podrške jer znaju da kroz život neće uvijek imati roditelje kao oslonac, ali će imati jedni druge.

# DJECA
# ODRASTANJE
# PORODICA
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