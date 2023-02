Koliko dugo dijete može biti vani na zimskim temperaturama

Zima i hladno vrijeme s niskim temperaturama nisu prepreka da se zdravo dijete izvede u šetnju. Nema propisanih temperatura pri kojima se ne smije vani. U Skandinaviji i na sjeveru bebe izvode u šetnju i kada su temperature od -5 i -10, pod uvjetom da su dobro obučene i da i roditeljima nije neugodan boravak na otvorenom.



Idealne zimske temperature za boravak na otvorenom su oko 0 i više. Sve ovisi i o vremenu, ako je olujno nevrijeme, puše bura ili pada mećava naravno da bebu nećete voditi u šetnju. Nije preporučljivo šetati niti po magli niti noću.

Veoma je važno kako ćete bebu obući. Za niske temperature tu su skafanderi, kape, rukavice, šalovi, debele ćarapice... Novorođenčad do mjesec dana ne bi trebala ići u šetnju zimi, kada je hladno. Dijete u dobi od mjesec do godinu može vani dobro obučeno i kada su minusi. Temperatura može biti i minus 5, ako je sunčano, bez vjetra i dovoljno ugodno da se roditelji prošetaju s bebom. Boravak ovisi o tome koliko je i šetaču ugodno, a pola do jedan sat sasvim je dovoljno.

Veća djeca, do tri godine, mogu biti duže na hladnom, jer se pretpostavlja da će na snijegu biti aktivna – sanjkati se, skijati, klizati. Dovoljno je dva sata ujutro i nakon popodnevnog spavanja, dok ne padne mrak. Starija djeca od oko pet i šest godina mogu aktivno učestvovati u zimskim sportovima I duže boraviti na otvorenom.