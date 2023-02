Šta da se radi kad se potuku braća i sestre

Tuče među braćom i sestrama nisu nikakva rijetkost, a, ipak, gotovo redovno izazovu zabrinutost kod roditelja. Nije uvijek lako naći dobro rješenje, ali nije ni nemoguće, naročito ako se uloži malo kreativnosti.



Tuče su češće po ružnom nego po lijepom vremenu, i to nije slučajno. Nije da ružno vrijeme (jako niske temperature, pljusak, mećava) samo po sebi čini djecu agresivnijom, nego im po takvom vremenu, sasvim normalno, roditelji ne dopuštaju da izlaze iz kuće.

A, zdrava djeca bit će puna energije i, ako su prinuđena da vrijeme provode u skučenom prostoru umjesto da tu energiju "ispucaju", prirodno je da postanu nervozna i agresivna.

Plus, tu je i uobičajeno rivalstvo među braćom i sestrama - u kombinaciji s nepotrošenom energijom i nedostatkom kreativnih ideja veoma je lako okrenuti se agresiji.

Šta roditelj da učini u takvoj situaciji? Grdnje, prijetnje i obećanja pomažu samo nakratko, ako i toliko pomognu. A i ta "pomoć" je samo iluzija, jer u djeci ostaje energija koju treba nekako potrošiti.

Ukoliko ste umorni od posla, vjerovatno i niste baš raspoloženi da smišljate djeci različite zanimacije, ali to je najefikasnije rješenje.

Te zanimacije mogu biti različite igre, ali, u zavisnosti od dječijeg uzrasta, možete im zadati i da obave neki poslić u kući, što će i vas malo rasteretiti. Možete i od toga napraviti neku vrstu igre, takmičenja, tipa "ko će ljepše da uredi svoj dio sobe/složi svoju odjeću/složi igračke"... Djeca će, sasvim sigurno, biti mnogo manje agresivna ako se imaju čime zanimati.

A ako se ipak potuku? I to je normalno - određena doza agresivnosti je urođena svakom ljudskom biću. Samo treba obratiti pažnju na to da tuča ne ode predaleko (toliko daleko da se dijete povrijedi ili nešto razbije) i nije loše uputiti djecu na to da se razmirice mogu riješiti i drugačije nego fizičkim obračunom i pokazati im kako.