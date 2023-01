Kada treba potražiti stručnu pomoć psihologa, psihoterapeuta ili psihijatra

Svako uplitanje, pa čak i kada jedan od supružnika to traži od svojih roditelja i bliske osobe, uvijek se reflektira na stvaranje osjećaja nezadovoljstva, gubitak samopouzdanja, izbjegavanje preuzimanja odgovornosti, česte su svađe, rasprave, nerijetko i nasilno ponašanje, a sve to dovodi do raspada bračne zajednice.

- Vrlo često žene se suočavaju s anksioznim i depresivnim simptomima, gubitkom volje i interesa za brigu o djeci, stalnim bolovima u tijelu, bezrazložnim strahovima, a kod muškaraca se često pojavljuju simptomi agresivnosti, depresije te ovisnosti - kaže Nermina Vehabović-Rudež, psihologinja i psihoterapeutkinja.

Ne treba zaboraviti, dodaje naša sagovornica, koliko ovakva situacija u porodici utječe na djecu i njihovo mentalno zdravlje, pa nerijetko mala djeca počinju pokazivati određene psihološke probleme.

- Treba znati da nijedna osoba, koliko god da vam je bliska ili vas voli, ne može znati kakav je vaš istinski odnos s partnerom i u tom slučaju bilo kakvo sugeriranje, nagovaranje, savjetovanje nije dobro. Svaka osoba treba biti sposobna da procijeni da li bračni partner zadovoljava ili ne zadovoljava njegove želje i potrebe i da li je adekvatan za zajednički život - navodi Vehabović-Rudež.

Treba potražiti stručnu pomoć psihologa, psihoterapeuta ili psihijatra, koji neće nuditi savjete, već pomoći da osvijeste svoje želje i nauče postavljati psihološke granice prema okolini koja ima potrebu za uplitanjem u brak.