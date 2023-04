Pljuskavice su zarazne, posebno u prvim danima

Pojava komplikacija

Prema riječima prim. dr. Gordane Vuković, specijalista pedijatar, pljuskavice su laganija infektivna dječija bolest, ali mogu oboljeti i stariji.



- Inkubacija bolesti traje od dvije do tri sedmice. Pljuskavice se javljaju u vidu crvenih flekica u kojima se formiraju, kao kap rose, mjehurići napunjeni bistrom tečnošću. Taj sadržaj nakon dan ili dva postaje mutan, a površina mjehurića na sredini se udubljuje. Svježi mjehurići stvaraju se od jedan do šest dana. Nakon nekoliko dana mjehurić se mijenja u krasticu, a ona otpada nakon pet do sedam dana - kaže dr. Vuković.