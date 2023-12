"Gdje je pošla": Snimak tek rođene bebe koja pravi prve korake pogledalo 18 miliona ljudi

View this post on Instagram

Video koji je podijeljen mnoge je ostavio bez teksta. Pozitivni komentari samo su se nizali, a mnogi su se trudili da objasne sa stručne, medicinske strane, o čemu je tačno riječ na snimku.

Neki su željeli da sugerišu da ovo nije nikakvo "čudo", već da se i to dešava kada novorođene bebe idu kod neurologa, piše Republika.rs.

"Gdje je ona pošla?", "To je normalan refleks! Svi ljekari to rade na pregledima zbog neuroloških problema!", "Testiranje refleksa. Vidio sam kako se to radi prije više od 40 godina. Neki ljudi ovdje trebaju malo više da čitaju", "Preslatka beba", "Baš joj se žuri", pisali su ispod videa koji je objavljen na Instagramu i očigledno je izazvao polemiku u javnosti.