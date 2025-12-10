Zdravlje majke i bebe: Mitovi o dojenju i pravilna prehrana

Majčino mlijeko je jedina hrana za bebu u prvih šest mjeseci života i glavni izvor energije i nutrijenata tokom prve godine. Dojenje donosi brojne koristi i za dijete i za majku, ali često je okruženo mitovima o prehrani dojilja.

Mnoge preporuke, poput izbjegavanja hladne hrane, jagoda ili začinjene hrane, nemaju naučnu osnovu. Bitno je da majka jede raznovrsno i dovoljno, bez nepotrebnih restrikcija. Lošija prehrana ne utječe značajno na kvalitet mlijeka, dok proizvodnja mlijeka zavisi prvenstveno od učestalosti dojenja.

Kod beba koje imaju kolike ponekad pomaže privremeno izbacivanje mliječnih proizvoda iz prehrane majke. Konzumacija kafe u umjerenim količinama, te začinjene hrane obično ne šteti bebi, dok alkohol treba izbjegavati ili konzumirati povremeno i nakon dojenja.

Važno je pratiti nutritivne alergije u porodici i unos plave ribe ograničiti na manje vrste zbog rizika od žive. Uz ove jednostavne smjernice, dojenje može biti sigurno i korisno iskustvo za majku i dijete.