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Borba s neplodnošću: Važno je biti nježan prema sebi

Afirmacije mogu biti jednostavan, ali učinkovit alat koji pruža emotivnu podršku u teškim danima

Borba s neplodnošću. Pexels

Dž. M

12.12.2025

Borba s neplodnošću mnogima izgleda kao život u dva paralelna svijeta, jednog ispunjenog pregledima, terapijama i čekanjima, te drugog u kojem se izmjenjuju nada, tuga i strah.

 Stručnjaci ističu da je u takvim trenucima važno biti nježan prema sebi i priznavati vlastite emocije, bez obzira na to prolazi li osoba kroz potpomognutu oplodnju, razmatra usvajanje djece ili uzima pauzu radi mentalnog zdravlja. 

Afirmacije mogu biti jednostavan, ali učinkovit alat koji pruža emotivnu podršku u teškim danima. Među najkorisnijima su:

"Mogu istovremeno osjećati nadu i tugu."

"Moja vrijednost nije definirana rokovima ili rezultatima testova."

"Moje tijelo zaslužuje nježnost."

"Dopušteno mi je uzeti pauzu ili potražiti drugo mišljenje."

"Mogu o ovome govoriti onako kako mi najviše odgovara."

"Postoji više od jednog puta do roditeljstva."

"Zaslužujem radost sada, ne samo kada dobijem plusić."

Ove rečenice podsjećaju da postoji više legitimnih puteva do porodice i da se radost ne treba odgađati do konačnog cilja. 

# PLODNOST
# NEPLODNOST
# TRUDNOĆA
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