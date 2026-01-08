Trikovi koji pomažu trudnicama da se osjećaju bolje svaki dan

Mučnina i nelagoda u ranoj trudnoći je česta i normalna pojava, ali postoje jednostavne strategije koje mogu donijeti olakšanje.

Evo nekoliko provjerenih savjeta:

Male, česte porcije hrane

Umjesto velikih obroka, jedite manje i češće – svaka 2–3 sata. Suhi krekeri ili žitarice prije ustajanja iz kreveta mogu spriječiti prazan želudac, dok kombinacija proteina i ugljikohidrata (jogurt, sir, voće, orašasti plodovi) stabilizira šećer u krvi i smanjuje mučninu.

Pijuckanje tekućine

Unosite tekućinu postojano, u malim gutljajima, između obroka. Ledenoj vodi, čaju od đumbira ili mente i razrijeđenim elektrolitskim napicima možete dodati slamku kako bi bilo lakše. Dobro je i nositi malu bocu vode pri ruci.

Hladna ili blaga hrana

Vrući obroci oslobađaju intenzivne mirise koji mogu pogoršati mučninu. Hladne ili blage namirnice poput smoothieja, peciva, riže, banana ili ohlađene juhe često se lakše podnose.

Plan i podrška

Pripremite mali "komplet za olakšanje", krekeri, đumbir, voda, narukvica ili balzam za usne, i držite ga nadohvat ruke. Tražite pomoć kod kuće i na poslu te se ne ustručavajte obratiti liječniku ako se mučnina pogorša.