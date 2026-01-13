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ZDRAVLJE MAJKE I BEBE

Šta jesti u trudnoći da biste izbjegli nedostatak željeza

Pravilna ishrana ima presudnu ulogu u prevenciji anemije

Zdravlje majke i bebe. Pexels

A. P.

13.1.2026

Tokom trudnoće organizam žene prolazi kroz brojne promjene, a među najvažnijima je povećana potreba za željezom. Ovaj mineral ključan je za stvaranje hemoglobina, koji omogućava prenos kisika do svih tkiva, uključujući i bebu u razvoju. Zbog toga pravilna ishrana ima presudnu ulogu u prevenciji anemije.

Posebno u drugom i trećem tromjesečju potrebe za željezom značajno rastu, a kod mnogih trudnica postojeće zalihe nisu dovoljne da odgovore tim zahtjevima. U situacijama kada organizmu nedostaje željeza može se razviti anemija. Blagi oblik anemije relativno je čest u trudnoći i najčešće nije razlog za zabrinutost, jer je često posljedica prirodnog razrjeđivanja krvi. Međutim, izraženiji oblici mogu predstavljati ozbiljan rizik kako za majku, tako i za dijete.

Redovan unos namirnica bogatih željezom pomaže u održavanju njegove optimalne razine u organizmu. Ljekari posebno preporučuju tamnozeleno lisnato povrće, crveno meso, jaja, mahunarke, orašaste plodove, kikiriki te žitarice obogaćene željezom. Ove namirnice doprinose pravilnom stvaranju crvenih krvnih zrnaca i pomažu u očuvanju energije tokom trudnoće.

Stručnjaci također ističu da se željezo znatno bolje apsorbira kada se unosi zajedno s vitaminom C. 

Zbog toga je preporučljivo obroke dopuniti voćem i povrćem poput narandži, limuna, paprike ili paradajza. S druge strane, konzumaciju kafe i čaja uz obroke treba ograničiti, jer mogu otežati apsorpciju ovog važnog minerala.

Uravnotežena i raznovrsna ishrana tokom trudnoće ne samo da smanjuje rizik od anemije, već doprinosi općem zdravlju majke i pravilnom razvoju bebe. Pažljivim izborom namirnica moguće je u velikoj mjeri zadovoljiti povećane potrebe organizma za željezom.

# BEBE
# MAME
# TRUDNOĆA
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