Novi ultrazvučni flaster mogao bi unaprijediti praćenje rizičnih trudnoća

Ultrazvuk je već decenijama osnovna metoda praćenja trudnoće, jer omogućava uvid u razvoj fetusa i zdravstveno stanje trudnice. Međutim, savremena medicina razvija nova rješenja koja bi mogla unaprijediti ovu praksu kroz kontinuirano i dugotrajnije praćenje.

Istraživački timovi sa nekoliko univerziteta razvili su nosivi ultrazvučni flaster nazvan UPatch, koji se postavlja na trbuh trudnice i omogućava praćenje stanja fetusa tokom dužeg vremenskog perioda bez potrebe za klasičnim ultrazvučnim pregledima u svakom trenutku.

Kontinuirano praćenje

UPatch koristi istu osnovu kao standardni ultrazvuk – visokofrekventne zvučne talase koji prolaze kroz tkivo i vraćaju se u obliku signala koje sistem analizira u realnom vremenu.

Uređaj omogućava praćenje protoka krvi u krvnim sudovima fetusa, kao i mjerenje ključnih parametara razvoja poput veličine glave, abdomena i dužine kostiju, na osnovu kojih se procjenjuje razvoj i zdravlje bebe.

Njegova najveća prednost je mogućnost kontinuiranog rada, što znači da se promjene mogu bilježiti tokom dužeg perioda, a ne samo u trenutku klasičnog pregleda.

Ipak, tehnologija još uvijek ima ograničenja. Za sada zahtijeva vanjski izvor napajanja, a preciznost može biti smanjena pri većem kretanju trudnice. Uprkos tome, predstavlja značajan iskorak u prenatalnoj dijagnostici.

Rano otkrivanje rizika

Kod rizičnih trudnoća česti ultrazvučni pregledi predstavljaju dodatno opterećenje za zdravstveni sistem i pacijentice. Novi pristup bi mogao smanjiti potrebu za čestim dolascima, jer omogućava dugotrajno praćenje u kućnim ili bolničkim uslovima.

U kliničkim ispitivanjima uređaj je pokazao sposobnost da prepozna promjene u protoku krvi i druge indikatore koji mogu ukazivati na komplikacije poput preeklampsije ili poremećaja u razvoju fetusa.

Također je uočeno da može razlikovati kratkotrajne varijacije od dugoročnih promjena koje zahtijevaju medicinsku pažnju, što je ključno za pravovremenu reakciju.

Budućnost prenatalne njege

Ova tehnologija mogla bi posebno pomoći u sredinama gdje nedostaje stručnog medicinskog osoblja i opreme za redovne ultrazvučne preglede. Kombinacija nosivih uređaja i standardne dijagnostike mogla bi unaprijediti kvalitet praćenja trudnoće i smanjiti rizike za majku i dijete.

Stručnjaci smatraju da ovakvi sistemi predstavljaju važan korak ka modernizaciji prenatalne skrbi i razvoju personalizovanog praćenja trudnoće u realnom vremenu.