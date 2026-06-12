Krvarenje u trudnoći nije menstruacija

U trudnoći ne dolazi do menstruacije. Svako krvarenje koje se pojavi tokom trudnoće nije menstruacija, nego vaginalno krvarenje koje uvijek treba ozbiljno shvatiti.

U ranoj trudnoći krvarenje se može javiti kod gotovo polovine trudnica i često može biti bezazleno. Međutim, bez ginekološkog pregleda ne može se sa sigurnošću znati o čemu se radi. U nekim slučajevima to krvarenje se javlja u vrijeme kada bi inače trebala nastupiti menstruacija, pa ga žene pogrešno protumače.

Zbog toga se ponekad trudnoća ne prepozna na vrijeme, posebno ako krvarenje traje i količinski liči na uobičajenu menstruaciju. Ako je trudnoća željena, to obično ne stvara veći problem, ali u slučaju neželjene trudnoće može biti važno da se što ranije postavi tačna dijagnoza.

U poodmakloj trudnoći svako krvarenje je posebno zabrinjavajuće i može ukazivati na ozbiljna stanja koja ugrožavaju i majku i bebu. Zato je tada potreban hitan pregled i odgovarajuće liječenje.

Krvarenje u trudnoći može zahtijevati različite mjere – od mirovanja kod kuće, preko terapije lijekovima, pa do bolničkog liječenja, u zavisnosti od uzroka i težine stanja.

Važno je naglasiti da se u slučaju krvarenja u trudnoći ne smiju koristiti tamponi, menstrualne čašice niti uzimati lijekovi na svoju ruku, posebno hormonski preparati.

Stručnjaci savjetuju da se nakon nezaštićenog odnosa uradi test na trudnoću, a po potrebi i ginekološki pregled, kako bi se na vrijeme utvrdilo stanje i izbjegle moguće komplikacije.