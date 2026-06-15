Oporavak nakon carskog reza: Šta očekivati u prvim sedmicama i povratak svakodnevnom životu

Rođenje djeteta je jedno od najintenzivnijih životnih iskustava, a kod carskog reza tome se pridružuje i oporavak od operativnog zahvata. Prvi dani i sedmice nakon poroda često donose umor, fizičku osjetljivost i emocionalne promjene.

Iako se pažnja uglavnom usmjerava na novorođenče, važno je znati da i majčino tijelo prolazi kroz period zacjeljivanja koji zahtijeva odmor, strpljenje i podršku okoline. Razumijevanje onoga što je normalno može pomoći da se lakše prepoznaju uobičajene promjene, ali i situacije kada je potrebno potražiti ljekarsku pomoć.

Prvi dani nakon poroda

Neposredno nakon carskog reza majka se najčešće smješta u jedinicu za oporavak, gdje se prati stanje rane, krvarenje i bol. Ako je stanje stabilno, kontakt „koža na kožu“ s bebom često se potiče već u prvim satima jer pomaže povezivanju i početku dojenja.

Boravak u bolnici obično traje od dva do pet dana. U tom periodu medicinsko osoblje pomaže pri prvom ustajanju, koje se najčešće dešava u roku od 24 do 48 sati nakon operacije. Iako je kretanje u početku otežano, lagano ustajanje i hodanje važno je za sprječavanje komplikacija i brži oporavak.

Bol, umor i zacjeljivanje rane

Nakon carskog reza bol i umor su očekivani. Tijelo se oporavlja od operacije, ali i od trudnoće. Uobičajeno je osjećati zatezanje u predjelu reza, osjetljivost trbuha i opću iscrpljenost.

Ljekari najčešće preporučuju analgetike koji su sigurni i tokom dojenja. Važno je da se bol drži pod kontrolom kako bi se lakše kretalo i brinulo o bebi.

Rana zahtijeva redovnu njegu i održavanje čistoće i suhoće. Povećano crvenilo, otok, neugodan miris, iscjedak ili povišena temperatura mogu ukazivati na infekciju i zahtijevaju pregled.

Povratak svakodnevnim aktivnostima

U prvim sedmicama treba izbjegavati podizanje težih stvari, posebno onih težih od bebe. Tijelo se postepeno vraća u normalnu funkciju, a prevelik napor može usporiti oporavak.

Lagane šetnje se preporučuju čim stanje to dozvoli jer poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju rizik od komplikacija. Umor je normalan, pa su odmor i pomoć okoline veoma važni.

Vožnja se obično ne preporučuje prije dvije do šest sedmica, zavisno od individualnog oporavka.

Dojenje nakon carskog reza

Dojenje je moguće ubrzo nakon operacije, ponekad već u prvim satima. Kod nekih žena može doći do blagog kašnjenja mlijeka, što je najčešće prolazno.

Položaji poput bočnog ležanja ili „nogometnog hvata“ često su ugodniji jer ne pritiskaju stomak. U početku može biti potrebna pomoć pri postavljanju bebe.

Emocionalne promjene

Oporavak ne obuhvata samo tijelo nego i emocionalno stanje. U prvim sedmicama česti su umor, osjetljivost i promjene raspoloženja, poznate kao „baby blues“, koji obično prolaze u roku od dvije sedmice.

Ako se simptomi produbljuju ili traju duže, može se raditi o postporođajnoj depresiji i tada je važno potražiti stručnu pomoć.

Oporavak kod kuće

Kod kuće se oporavak nastavlja kroz odmor, lagano kretanje i pravilnu njegu rane. Ishrana, unos tečnosti i smanjenje fizičkog napora pomažu tijelu da se oporavi.

Ožiljak može biti osjetljiv i nekoliko mjeseci, a potpuni oporavak se odvija postepeno. Prvi pregled obično se radi oko šest sedmica nakon poroda.