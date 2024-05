Istražili smo: Koliko košta prenatalni test i gdje se može uraditi!

Prenatalni testovi su testovi koji se rade u trudnoći s ciljem dobivanja informacije o zdravlju bebe i veoma su važni jer mogu u ranoj trudnoći otkriti urođene, genetske mane ili bolesti ploda. U BiH se također sve češće traži od trudnica da rade ovaj test, ali koji, na žalost, nije ni malo jeftin.



Rizične grupe

Kako su za portal „Avaza“ kazali iz Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ prenatalni test se ne može uraditi niti u jednoj bolnici u BiH te su nam objasnili zašto je važno uraditi ovaj test i kome se preporučuje te koje su cijene.

Rano testiranje i brzo dobijanje rezultata posebno je važno za rizične grupe trudnica u koje spadaju one s nepovolnim nalazom dabl ili tripl testa u prvom i drugom trimestru, vantjelesna oplodnja, trudnice starije od 35 godina, opterećena porodična anamneza te prethodni pobačaji. Naglašeno je da je to potpuno neinvazivni test.

- Da bi se uradio prenatalni test prvo vas mora preporučiti ginekolog. Radi se o veoma skupim testovima tako da trudnica odlučuje hoće li ga uraditi ili ne. Ne znamo mi da li ima mogućnost da to plati jer se radi o veoma skupom testu. Cijene se kreću od 700 eura pa naviše – navela je prim.mr.sc.dr. Aida Đurđević ,šefica Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo u Općoj bolnici.

Objasnila nam je da, pošto se u bolnicama to ne radi, postoje u našoj zemlji zdravstvene ustanov koje rade prenatalni test.

- Nigdje se ne radi u bolnicama. To vam je kao uzimanje matičnih ćelija, a to rade te kuće kojih ima dosta u BiH. Pošto se radi o skupom testu neke od tih kuća imaju mogućnost plaćanja na rate, a imaju i pakete u ponudi jeftinije i skuplje. Naravno to je urađeno da bi se trudnici olakšao pristup testiranju. Jer, niko ne zna da li ona može to platiti odmah ili ne. Ističem da bolnice to ne rade, nego ginekolog preporuči – navodi dr. Đurđević.

Također, razgovarali smo i s bivšom trudnicom koja je bila podvrgnuta ovom testu. Ona je samo za portal „Avaz“ objasnila zašto se odlučila na prenatalni test i koliko joj je olakšao trudnoću.

Mogućnost biranja

- Za vrijeme trudnoće, obzirom da sam nosila blizance što se odmah u startu smatra rizikom, a pored toga i činjenice da sam bila u tridesetim godinama kad sam zatrudnila, predložen mi je prenatalni test. Nakon razgovora s doktorom, dobila sam mogućnost da biram koji ću raditi. Da se razumijemo, svi se rade na isti način, jedina razlika je u cijeni.

Ovaj koji sam ja izabrala nudio je tri paketa, a svaki od njih je obuhvatao određeni broj anomalija na koje se testira. Međutim, u razgovoru sa predstavnicima te firme, rečeno mi je da se u blizanačkoj trudnoći može raditi samo jedna vrsta, a to je Basic (osnovni) čija je cijena tada iznosila 390 eura, a njime se testira na tri sindroma, Down, Edwards i Patau sindrom, a pored toga, možete saznati i spol bebe/beba u ranoj trudnoći. Proces je vrlo jednostavan, a rezultati su stigli i prije očekivanog datuma, što je bilo veliko olakšanje – kazala nam je naša sagovornica.

Rezultati testa su dostupni nakon 10 radnih dana, a njegova tačnost je 99 posto.