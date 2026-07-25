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GORAŽDE

Na popularnoj gradskoj plaži Žanj počeo tradicionalni turnir na pijesku: Priređena i pjena party

Izuzetna zabava za mlade i stare

Dnevni avaz
Pjena Party - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

prije 50 minuta

U Goraždu je danas počeo rukometni turnir na pijesku, zanimljiva i već tradicionalna manifestacija koju organiziraju veterani Rukometnog kluba Radnički. 

Na turniru, čiji je cilj promocija sporta, prijateljstva, ali i prirodnih ljepota Goražda, nastupaju ekipe iz Škole rukometa Goražde a među učesnicima su i mladi koji ljetni odmor provode na Drini i po prvi put sudjeluju u ovoj manifestaciji. 

Ono što ga čini jedinstvenim je ambijent u kojem se održava, jer turnir na pijesku igra se na popularnoj plaži Žanj, šljunčanom riječnom otoku u centru grada. Pred početak turnira organiziran je i pjena party u kojoj su najviše uživali najmlađi.

# ZABAVA
# TURNIR
# GORAŽDE
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