Na popularnoj gradskoj plaži Žanj počeo tradicionalni turnir na pijesku: Priređena i pjena party

U Goraždu je danas počeo rukometni turnir na pijesku, zanimljiva i već tradicionalna manifestacija koju organiziraju veterani Rukometnog kluba Radnički.

Na turniru, čiji je cilj promocija sporta, prijateljstva, ali i prirodnih ljepota Goražda, nastupaju ekipe iz Škole rukometa Goražde a među učesnicima su i mladi koji ljetni odmor provode na Drini i po prvi put sudjeluju u ovoj manifestaciji.

Ono što ga čini jedinstvenim je ambijent u kojem se održava, jer turnir na pijesku igra se na popularnoj plaži Žanj, šljunčanom riječnom otoku u centru grada. Pred početak turnira organiziran je i pjena party u kojoj su najviše uživali najmlađi.