Udruženju "SEKA" zvanično prijavljeno 412 slučajeva nasilja: Goražde ustaje, pleše i protestira

Zajedničkim plesom mladih na platou Gradske dvorane „Mirsad Hurić“, i Goražde je postalo dio globalne kampanje "Jedna milijarda ustaje".

Udruženje žena "SEKA", Kulturno udruženje mladih, Mreža vijeća učenika BPK, Vijeće mladih i Osnovne škole "Fahrudin Fahro Baščelija" i "Husein ef. Đozo", akcijom "Goražde ustaje, pleše i protestira" skrenuli su pažnju na poražavajuću statistiku po kojoj je jedna od tri žene izložena nasilju.

- Vrlo malo gradova u BiH rade ovu kampanju, ali bitno je da se radi, da se s nečim počne, pa ćemo zajedno doći do cilja. Želimo podržati žrtve nasilja, ali i da vide i nasilnici da žrtve nisu same i da smo uz njih – kazala nam je Emina Delahmet, saradnica za rad s djecom i mladima UŽ "SEKA".

Prema istraživanju ovog udruženja, a na osnovu podataka MUP-a i Centra za socijalni rad, u Goraždu je zvanično prijavljeno 412 slučajeva nasilja, od čega je najveći procenat nasilja nad ženama, najmanji nad muškarcima, a u 36 posto slučajeva žrtve različitih oblika nasilja su djeca.

– To su samo zvanično prijavljeni slučajevi, do kojih dođe uglavnom prilikom razvoda braka, a mislim da je to tek neki manji dio onoga što izađe na vidjelo, jer žrtve nemaju hrabrosti, možda i ne znaju dovoljno ili nemaju perspektivu. Kako da prijavim ako ne znam kuda da idem, ne mogu pronaći stan ili nemam prihoda za odvojen život – ističe Gabrijela Miler, stručna voditeljica Kuće SEKA u Goraždu.

Akciju "Goražde ustaje, pleše i protestira" podržali su bh. ured Fonda za populaciju UN-a i Grad Goražde.