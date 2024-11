Goraždanin Denis Rašidović stekao zvanje profesionalnog međunarodnog ronioca

Goražde je ovih dana postalo bogatije za profesionalnog međunarodnog ronioca, a ovo zvanje stekao je Denis Rašidović. Deset dana obuke u dalekom Jordanu s odabranim svjetskim roniociama rezultiralo je dobivanjem međunarodne licence za ovaj, izuzetno zahtjevan posao.

U razgovoru za Fenu Rašidović pojašnjava da je obuka u Jordanu došla kao nagrada za dosadašnji trud koji je uložen da bi se steklo zvanje profesionalnog licenciranog međunarodnog ronioca.

- Sada se vidi ovaj rezultat koji je došao kao 'šlag na tortu', međutim, prije toga ja sam od septembra u Sarajevu imao obuke u bazenu dva mjeseca, zatim finalne provjere u Neumu da dobijete licencu za osnovne stvari, a onda sam dobio priliku u Jordanu u gradu Aqaba, na samoj granici sa Izraelom, gdje nije ni sigurnosna situacija bila za te stvari trenutno, ali kada je želja jača od svega toga, nema granica. Bilo je svega, Izrael nam u dolasku nije dao da sletimo pa smo kružili u Egipat, Aman pa onda se busom vozili pet sati do grada - pojašnjava Rašidović, neizmjerno zahvalan ronilačkom klubu Skuba Sarajevo od kojeg je imao veliku pomoć u dobivanju internacionalne licence.

Ronjenje sa najboljim svjetskim roniocima

Dodaje da je iskustvo koje je doživio u Jordanu vrijedilo svega, uz napomenu da je imao priliku roniti s najboljim svjetskim roniocima od kojih se, kako kaže, samo može naučiti ono najbolje.

- Bilo je tu Amerikanaca, Španaca, naših Sarajlija koji su tu već imali priliku prije, pa su nas oni kao vodiči i instruktori sa tamošnjim instruktorima uputili i davali neke značajne savjete jer to su ronioci koji imaju oko 2.000 zarona, dakle ljudi sa ogromnim iskustvom. Obuku sam pohađao u Crvenom moru koje ima dubine od tri kilometra - ističe on.

Podvodni muzeji

Uz sticanje vrijednog znanja, upoznajući se sa podvodnim svijetom u Jordanu, doživio je posebno iskustvo.

- Obišli smo i podvodne muzeje gdje se mogu vidjeti podmornice, helikopteri, avioni, boing 747 Herkules, Japanise garten, razni korali. To je jedna divota i jedinstveno iskustvo za cijeli život jer dok ne dođete na to mjesto riječima se ne može opisati, od kulture, civilizacije i slično. To je totalno druga dimenzija od onog što znamo ili što smo mi navikli. Od njih možemo naučiti recimo kako se čuva ekologija, u moru se kupi sve što se nađe kao strano tijelo, kao smeće. Nije kao kod nas. Ovi ljudi su tamo primjer kako treba da se cijeni ono što nam Bog da i priroda, a ne da se uništava - opisuje Rašidović.

Uživanje pod vodom

Kao dugogodišnji kajakaš, član KK "Buk“ Goražde i osoba koja uživa na vodi i pod vodom, svjestan je, kaže, i benefita ali i opasnosti koje nosi zvanje ronioca.

- Prelijepo je zaista kada se 'pretvoriš u sirenu' i uživaš pod vodom, gledaš svijet drugim očima, sve ljepote kojih nismo ni svjesni. Naravno ima i opasnosti, recimo od trovanja plinovima ako ispravno ne kontrolišete bocu, opasnosti od gušenja naglim izlaskom sa velikih dubina, što je strogo zabranjeno. Takođe, mnoge životinje koje su prelijepe, ali nose sa sobom velike opasnosti od trovanja i slično. Naravno i ajkule i drugi predatori su jedni od najopasnijih stvari sa kojima se susreću ronioci - navodi on.

Planira zaroniti u Drinu

S nestrpljenjem očekuje trenutak kada će zaroniti u najdražu rijeku.

- Jedva čekam da zaronim u naš biser, Drinu i volio bih u svom gradu da u sklopu civilne zaštite oformim jedinicu za podvodne slučajeve jer mi u Goraždu nemamo ronilaca. Imam ponuda da budem i instruktor jer s ovom licencom širom svijeta gde god da predam mogu imati posao i primjerice raditi u oblasti turizma. Svjestan sam da zvanje ronioca nosi mnoge izazove na koje sam spreman odgovoriti. Adrenalin je nešto što volim i što me vodi kroz život - poručuje mladi Goraždanin.