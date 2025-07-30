Vlada BPK: Više od 600.000 KM za projekte Grada Goražde i komunalnih preduzeća u BPK

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde nastavlja izdvajati sredstva za projekte lokalnih zajednica. Tri nova projekta Grada Goražda podržana su iznosom od 520.434 KM, a ugovore o dodjeli sredstava danas su potpisali premijer BPK Edin Ćulov i gradonačelnik Goražda Ernest Imamović.

Za sufinansiranje projekta Sanacije postrojenja za distribuciju vode odnosno nabavku savremenih pumpi izdvojeno je 227.000 KM. Za završetak radova na izgradnji vodovoda Starac, dionica Džindići – Osanica, dodijeljen je iznos od 199.210 KM. Vlada će sa 94.224 KM takođe podržati i prvu fazu projekta izgradnje fekalne kanalizacije u ulici Prve slavne višegradske brigade u Goraždu.

Značajni projekti

Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović ističe da je riječ o projektima izuzetno značajnim za građane.

- Sve su ovo značajni projekti od izgradnje kanalizacije u Višegradskoj do nabavke pumpi u Fabrici vode koje je neophodno zamijeniti jer se nalaze u katastrofalnom stanju. Fabrika vode je u vlasništvu kantona i oni su rekli da će ići u totalnu rekonstrukciju a potom je dodijeliti Gradu Goražde jer je po zakonu vodosnabdijevanje u isključivoj nadležnosti lokalne samouprave. Realizujemo i zadnju fazu vodovoda Starac, tako da nas raduje da sa svim ovim sredstvima sa preko pola miliona KM možemo krenuti u realizaciju - kazao je gradonačelnik Imamović.

Premijer BPK Goražde Edin Ćulov naglasio je spremnost Vlade da podrži sve projekte koji će doprinijeti kvalitetu života građana.

- Ja sam potpisao ugovore koji su odlukom Vlade BPK preko 100.000 KM a svi su veoma važni. Između ostalog, predviđena je nabavka tri pumpe za Fabriku vode u Vitkovićima jer trenutno se koriste pumpe iz 1954. godine koje su jako loše i troše puno struje. Nabavkom novih savremenih pumpi riješit će se dugogodišni problemi koje imaju i građani i JKP 6.mart te ujedno smanjiti troškovi električne energije – istakao je Ćulov.

Neadekvatna mehanizacija

Pored navedenih, danas su potpisani i ugovori o dodjeli sredstava iz budžeta ministarstva za privredu koje je iz sredstava prikupljenih po osnovu vodnih naknada izdvojilo 80.000 KM za unapređenje usluga javnih komunalnih preduzeća. JKP 6.mart Goražde dodijeljen je iznos od 50.000 KM dok su sredstva od po 15.000 KM odobrena JKP „Prača“ u općini Pale u FBiH i JKP „Ušće“ u općini Foča u FBiH.

- Drago mi je da smo uspjeli izdvojiti sredstva iako su nedovoljna za rješavanje problema s kojima se suočavaju komunalna preduzeća koja su oslonac funkcionisanja komunalne infrastrukture u svakoj sredini. Svako od njih ima slične probleme, od porasta minimalih plata koje su ionako male, a koje su stvorile određene poteškoće preduzećima, jer treba obezbijediti sredstva, prihodi su faktički isti, a izdaci znatno veći. Neadekvatna mehanizacija, kvarovi na vodovodnim i kanalizacionim sistemima, odvoz smeća, samo su neki od problema, a preduzeća su aplikacijama birala prioritete. U narednom periodu trebamo im posvetiti mnogo više pažnje - kazao je resorni ministar Zijad Briga.