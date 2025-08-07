Večeras zatvaranje 28. Internacionalnog Festivala prijateljstva Goražde 2025.

Dvadest osmi Internacionalni Festival prijateljstva Goražde 2025 bit će završen večeras kada će uz veliki vatromet biti spuštena zastava ove jedinstvene manifestacije koja promoviše umjetnost i prijateljstvo među ljudima.

Jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u BiH i ove godine u gradu na Drini okupio je brojne učesnike iz svih sfera umjetnosti koji su proteklih dana priredili raznovrsne sadržaje za sve generacije.

Boje prijateljstva

Uz brojne nastupe zvučnih muzičkih imena regionalne muzičke scene, festival su obilježile i pozorišne predstave, projekcije filmova, promocije i sajam knjiga, sajam tradicionalnih starih zanata, hair show, brojne radionice za djecu, sajam kućnih ljubimaca, sportske igre i drugi sadržaji.

Kao kruna ovogodišnje internacionalne likovne kolonije “Boje prijateljstva” koja je okupila 23 umjetnika iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, večeras će u gradskoj Art galeriji biti otvorena izložba sa oko 30 radova koji će ostati u trajnom vlasništvu Grada Goražda.

Do galerije će prethodno stići i najmlađi, učesnici maskenbala koji će tradicionalno krenuti iz parka Plavi cvijet za koje će u popodnevnim satima zabavu prirediti Tropik event Zenica.

Postfestivalsko veče

U pratnji Sarajevo Drum orchestra povorka će ulicama grada krenuti do centralne pozornice na platou gradske dvorane gdje će biti upriličena ceremonija svečanog zatvaranja, nakon koje će publiku zabavljati Kultur shock i Sergej Ćetković.

Iako će festival zvanično biti završen, organizator JU Centar za kulturu ove godine po prvi put organizirala je i postfestivalsko veče te programski sadržaji na centralnoj pozornici neće izostati ni sutra kada će zabavu za najmlađe prirediti Mirsad Abdagić – Kike, dok će stariji moći uživati u koncertu na kojem će nastupiti goraždanski bend Kuda & Oratorij i kultni hrvatski rock sastav Psihomodo Pop.