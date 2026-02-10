Federalna uprava za inspekcijske poslove i Inspektorat Brčko distrikta će jačati saradnju

U prostorijama Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u utorak je održan radni sastanak predsjednika Skupštine Damira Bulčevića, u prisustvu dopredsjednika Ive Filipovića i šefa Inspektorata u Brčko distriktu Adnana Drapića s predstavnicima Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Tijekom sastanka razgovarano je o unapređenju međuinstitucionalne saradnje, s posebnim naglaskom na razmjenu iskustava, jačanje koordinacije i bolje usklađivanje aktivnosti u okviru važećih zakonskih i administrativnih okvira, priopćeno je iz Skupštine Brčko distrikta.

Posebna pažnja posvećena je pitanjima koja se odnose na zajedničko djelovanje u područjima gdje se isprepliću ili dodiruju prostorne i funkcionalne nadležnosti različitih administrativnih nivoa, s ciljem efikasnijeg postupanja na terenu i izbjegavanja eventualnih nejasnoća u praksi.

Direktorica Federalne uprave za inspekcijske poslove Ivana Prvulović izrazila je spremnost da pruži podršku kroz razmjenu stručnih znanja i ljudskih kapaciteta, kao i kroz suradnju na unapređenju administrativnih procedura, u interesu kvalitetnijeg rada institucija.

Također je istaknuta inicijativa da se u narednom periodu u Brčkom organizira širi sastanak predstavnika svih relevantnih institucija koje djeluju u ovoj oblasti, uključujući i institucije iz Republike Srpske i s drugih razina vlasti, kako bi se dodatno ojačala koordinacija i unaprijedila praksa međusobne saradnje.